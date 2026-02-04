Дмитриев назвал возможные пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании
Возможные пошлины президента США Дональда Трампа могут стать для Евросоюза и Великобритании уроком за действия в отношении социальной сети Х. Об этом в своем аккаунте заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Пошлины папочки Трампа, возможно, в итоге станут уроком для ЕС и Великобритании в контексте Х: у действий есть последствия», — написал Дмитриев.
20 января правительство Великобритании сообщило, что начало консультации по возможному ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям, а также намерено усилить контроль за запретом использования смартфонов в школах.
В начале января The Daily Telegraph писала, что власти Великобритании рассматривают возможность запрета соцсети X из-за ИИ-картинок, которые пользователи создают в чат-боте Grok.
Материал дополняется
