Дмитриев назвал возможные пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании

Возможные пошлины президента США Дональда Трампа могут стать для Евросоюза и Великобритании уроком за действия в отношении социальной сети Х. Об этом в своем аккаунте заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Пошлины папочки Трампа, возможно, в итоге станут уроком для ЕС и Великобритании в контексте Х: у действий есть последствия», — написал Дмитриев.

20 января правительство Великобритании сообщило, что начало консультации по возможному ограничению доступа детей и подростков к социальным сетям, а также намерено усилить контроль за запретом использования смартфонов в школах.

В начале января The Daily Telegraph писала, что власти Великобритании рассматривают возможность запрета соцсети X из-за ИИ-картинок, которые пользователи создают в чат-боте Grok.

