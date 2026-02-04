 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Единственным случаем, когда судебные приставы могут изъять у человека домашнее животное, является использование им питомца ради заработка. Об этом РБК сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

С 2021 года в Гражданском процессуальном кодексе России действует правило, не позволяющее взыскание у гражданина-должника домашних животных. «Иммунитет не распространяется на случаи, когда домашние животные используются для целей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Фото:Jonas Petrovas / Fotodom / Shutterstock


Полный перечень животных определен Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подчеркнули в службе.

Ранее в сети распространился ролик, на котором мужчина заявил, что приставы могут арестовать питомца за долги, если он стоит дороже 10 тысяч руб. и имеет документы, так как в этом случае он является имуществом.

3 февраля российское Правительство одобрило законопроект о конфискации домашних животных в случае жестокого обращения владельцев, сообщила председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Кроме того, законопроект предложил создать на основе службы 112 систему реагирования на жалобы о нападениях животных.

