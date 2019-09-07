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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»
На встрече с главой МВД Франции Марк Эспер заявил о том, что Россия «стремится ослабить НАТО», и предупредил о ее «пагубном влиянии в Европе»
Марк Эспер (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.

«Было бы здорово, если бы мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна», — заявил он (цитата по Liberation).

«Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии», — заявил он. В ходе выступления Эспер также предупредил о «пагубном влиянии» Москвы в Европе и ее «стремлении ослабить НАТО».

Заявление Эспера прозвучало через несколько дней после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон отметил необходимость для Европы «переосмыслить отношения с Россией», чтобы «избежать попадания в гущу новой холодной войны». Он заявил, что новые ограничительные меры против России были бы не в интересах Европы.

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Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии

27 августа, выступая перед послами республики, Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы было бы «большой стратегической ошибкой». «Ошибки Европы», по его словам, привели к тому, что Россия сблизилась с Китаем и укрепила свое влияние в Сирии и Ливии.

С тем, что Россия работает над расширением своего влияния в Африке, согласны и в Пентагоне. Как отмечает Вашингтон, Москва наращивает экономические связи с Африкой, развивая сотрудничество в разных сферах, а также укрепляет свое дипломатическое и культурное влияние.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Пентагон, Франция
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