Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

На встрече с главой МВД Франции Марк Эспер заявил о том, что Россия «стремится ослабить НАТО», и предупредил о ее «пагубном влиянии в Европе»

Марк Эспер (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.

«Было бы здорово, если бы мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна», — заявил он (цитата по Liberation).

«Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии», — заявил он. В ходе выступления Эспер также предупредил о «пагубном влиянии» Москвы в Европе и ее «стремлении ослабить НАТО».

Заявление Эспера прозвучало через несколько дней после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон отметил необходимость для Европы «переосмыслить отношения с Россией», чтобы «избежать попадания в гущу новой холодной войны». Он заявил, что новые ограничительные меры против России были бы не в интересах Европы.