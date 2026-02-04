 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что США и Иран ведут переговоры «прямо сейчас»

Президент Дональд Трамп заявил, что США в настоящее время ведут переговоры с Ираном. Об этом американский лидер сообщил на брифинге. Видео опубликовано на YouTube-канале CNBC.

«Они хотели бы вести переговоры, и мы ведем переговоры с ними прямо сейчас», — сказал Трамп.

Президент Ирана заявил о подготовке к переговорам с США
Политика
Масуд Пезешкиан

Накануне, 3 февраля, президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о подготовке Тегерана к переговорам с Вашингтоном, подчеркнув, что сделал такое поручение в ответ на просьбы дружественных стран региона. Пезешкиан добавил, что переговоры возможны только при формировании подходящей атмосферы, свободной от угроз и «необоснованных ожиданий».

До того, МИД Ирана анонсировал переговоры в ближайшие дни, которые скорее всего пройдут в Турции. В министерстве подчеркнули, что вопрос об отмене санкций является для исламской республики «неоспоримым приоритетом». Переговоры, ожидается, пройдут на уровне министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и специального посланника США Стива Уиткоффа.

Переговоры между Ираном и США будут первыми после того, как в ночь на 22 июня 2025 года США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам. До того, Вашингтон и Тегеран провели пять раундов переговоров, касающихся ядерной программы Ирана. Контакты были приостановлены в связи с ударами США.

В конце января 2026 года Трамп заявил, что направил к Ирану «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Кроме того, как сообщила The Wall Street Journal, Вашингтон разворачивает дополнительные средства ПВО для защиты Израиля, арабских союзников и американских войск на случай ответной атаки Тегерана и потенциальной затяжной войны.

Трамп призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия, в противном случае республике, по его словам, Ирану грозит более сильная атака, чем летом 2025 года.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи заявил, что диалог возможен только на равноправной основе, призвав Трампа отказаться от угроз.

