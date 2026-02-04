США направили военных в Нигерию

Это первое подтверждение присутствия американских сил на земле с тех пор, как Вашингтон нанес авиаудары на Рождество. Военных направили в рамках сотрудничества Нигерии и США в борьбе с террористической угрозой

США направили в Нигерию небольшую группу военнослужащих, сообщил во вторник генерал Дагвин Андерсон, возглавляющий американское командование в Африке, сообщает Reuters. Это первое подтверждение присутствия американских сил на земле с тех пор, как Вашингтон нанес авиаудары на Рождество.

Он отметил, что американскую группу направили после того, как обе страны согласились с необходимостью противодействовать террористической угрозе в Западной Африке.

«Это привело к расширению сотрудничества между нашими странами, включая небольшую американскую группу», — сказал генерал. Андерсон не уточнил численность группы и параметры ее миссии.

Министр обороны Нигерии Кристофер Муса подтвердил, что такая группа работает в Нигерии, но подробностей также не привел.

Бывший американский чиновник предположил, что американская команда в значительной степени задействована в сборе разведданных и в обеспечении возможностей нигерийских сил для нанесения ударов по группировкам, связанным с террористами.

По словам источников, Вашингтон усилил давление на Абуджу, обвинив Нигерию в том, что она не смогла защитить христиан от исламистских боевиков, действующих на северо-западе страны.

