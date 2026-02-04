 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США направили военных в Нигерию

Это первое подтверждение присутствия американских сил на земле с тех пор, как Вашингтон нанес авиаудары на Рождество. Военных направили в рамках сотрудничества Нигерии и США в борьбе с террористической угрозой

США направили в Нигерию небольшую группу военнослужащих, сообщил во вторник генерал Дагвин Андерсон, возглавляющий американское командование в Африке, сообщает Reuters. Это первое подтверждение присутствия американских сил на земле с тех пор, как Вашингтон нанес авиаудары на Рождество.

Он отметил, что американскую группу направили после того, как обе страны согласились с необходимостью противодействовать террористической угрозе в Западной Африке.

«Это привело к расширению сотрудничества между нашими странами, включая небольшую американскую группу», — сказал генерал. Андерсон не уточнил численность группы и параметры ее миссии.

Министр обороны Нигерии Кристофер Муса подтвердил, что такая группа работает в Нигерии, но подробностей также не привел.

Бывший американский чиновник предположил, что американская команда в значительной степени задействована в сборе разведданных и в обеспечении возможностей нигерийских сил для нанесения ударов по группировкам, связанным с террористами.

По словам источников, Вашингтон усилил давление на Абуджу, обвинив Нигерию в том, что она не смогла защитить христиан от исламистских боевиков, действующих на северо-западе страны.

WP узнала, что 25% выпущенных США по Нигерии Tomahawk не сдетонировало
Политика

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Нигерия США военные
Материалы по теме
WP узнала, что 25% выпущенных США по Нигерии Tomahawk не сдетонировало
Политика
В Нигерии сообщили об освобождении 100 похищенных боевиками школьников
Общество
США ударили по объектам ИГИЛ в Нигерии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Трамп обвинил Эпштейна и Вульфа в сговоре ради его проигрыша на выборах Политика, 05:41
США направили военных в Нигерию Политика, 05:27
Bloomberg узнал, что США грозят Ираку ограничениями из-за аль-Малики Политика, 05:13
В феврале в России пройдет ежегодная перепись воробьев Общество, 04:40
Стали известны даты дачи показаний Клинтонов по делу Эпштейна Политика, 04:23
Трамп заявил, что США и Иран ведут переговоры «прямо сейчас» Политика, 04:13
Мошенники в Азии внедрили новую схему обмана при обмене валют через боты Технологии и медиа, 04:04
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Армения раскрыла подробности убийства чеченки Айшат Баймурадовой Политика, 03:40
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней жены Политика, 03:06
Дмитриев назвал возможные пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании Политика, 02:46
В Белгороде из застрявших после ракетного удара лифтах достали 77 человек Общество, 02:26
Трамп рассказал о направляющихся в США 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы Политика, 02:16
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное Общество, 02:01