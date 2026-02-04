В Москве завели дело о нападении на полицию после перестрелки на Рублевке

Управление следственного комитета России по Москве завело уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа после перестрелки на Рублевском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба СК в телеграм-канале.

«Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

Материал дополняется