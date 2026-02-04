Роспотребнадзор зафиксировал в России случай лихорадки чикунгунья

В России зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья у туристки, вернувшейся с Сейшельских островов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора на сайте.

Женщина вернулась в Москву с отдыха, после чего была госпитализирована, диагноз подтвержден высокочувствительными отечественными тестами.

Риск распространения инфекции в стране минимален, так как вирус передается через укусы инфицированных комаров, а не от человека к человеку, уточнило ведомство.

Эндемичные регионы включают страны Африки к югу от Сахары, Южную и Центральную Америку, Юго‑Восточную Азию, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. Роспотребнадзор порекомендовал туристам использовать репелленты, сетки и защитную одежду, а при симптомах после поездки — обращаться к врачу.

Эндемичный регион — это территория распространения определенного заболевания, вредителя или вида живого организма (растений, животных) в связи с географической изоляцией или специфическими условиями среды (климат, почва).

В январе 2026 года Роспотребнадзор призвал туристов, отправляющихся в Индию и Юго‑Восточную Азию, соблюдать меры предосторожности из‑за вспышки вируса Нипах. В России случаев заболевания не выявили. Ведомство также порекомендовало избегать контакта с больными животными, мыть руки, фрукты и овощи, использовать антисептики, не пить сомнительную воду и обращаться к врачу при появлении симптомов. Вирус передается от животных, через зараженную пищу, а также — от человека к человеку.