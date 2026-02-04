 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор зафиксировал в России случай лихорадки чикунгунья

В России зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья у туристки, вернувшейся с Сейшельских островов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора на сайте.

Женщина вернулась в Москву с отдыха, после чего была госпитализирована, диагноз подтвержден высокочувствительными отечественными тестами.

Риск распространения инфекции в стране минимален, так как вирус передается через укусы инфицированных комаров, а не от человека к человеку, уточнило ведомство.

Эндемичные регионы включают страны Африки к югу от Сахары, Южную и Центральную Америку, Юго‑Восточную Азию, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. Роспотребнадзор порекомендовал туристам использовать репелленты, сетки и защитную одежду, а при симптомах после поездки — обращаться к врачу.

Эндемичный регион — это территория распространения определенного заболевания, вредителя или вида живого организма (растений, животных) в связи с географической изоляцией или специфическими условиями среды (климат, почва).

Роспотребнадзор дал рекомендации после вспышки в Индии вируса Нипах
Общество
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

В январе 2026 года Роспотребнадзор призвал туристов, отправляющихся в Индию и Юго‑Восточную Азию, соблюдать меры предосторожности из‑за вспышки вируса Нипах. В России случаев заболевания не выявили. Ведомство также порекомендовало избегать контакта с больными животными, мыть руки, фрукты и овощи, использовать антисептики, не пить сомнительную воду и обращаться к врачу при появлении симптомов. Вирус передается от животных, через зараженную пищу, а также — от человека к человеку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
лихорадка Сейшельские острова турист
Материалы по теме
На Камчатке нашли пропавших у термальных источников туристов
Общество
На Камчатке у термальных источников пропала группа туристов с детьми
Общество
На Хайнане зафиксировали рекордное число туристов из России в 2025 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Дмитриев назвал возможные пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании Политика, 02:46
В Белгороде из застрявших после ракетного удара лифтах достали 77 человек Общество, 02:26
Трамп рассказал о направляющихся в США 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы Политика, 02:16
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное Общество, 02:01
Роспотребнадзор зафиксировал в России случай лихорадки чикунгунья Общество, 01:42
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Москве завели дело о нападении на полицию после перестрелки на Рублевке Общество, 01:03
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов Политика, 00:59
Эстония задержала контейнеровоз по подозрению в контрабанде из Эквадора Политика, 00:45
Палата представителей США одобрила бюджет кабмина на фоне шатдауна Политика, 00:31
Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров по Украине Политика, 00:08
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США Политика, 00:00
Физлицам предложили запретить вносить через банкоматы более ₽1 млн. Что это значит Инвестиции, 00:00
Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода Политика, 03 фев, 23:46