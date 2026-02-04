 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Мошенники в Азии внедрили новую схему обмана при обмене валют через боты

Фото: MiPorto / Shutterstock
Фото: MiPorto / Shutterstock

Новый сценарий мошенничества с дистанционным обменом валюты в странах Азии и Ближнего Востока зафиксировала компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, говорится в ее отчете (есть в распоряжении РБК).

«Скамеры предлагают совершить обмен на месте и получить наличные в стране пребывания через банкомат. Рекламу сервисов, которые обещают выгодно конвертировать рубли в юани, баты, дирхамы и другие валюты, злоумышленники распространяют через Telegram. Киберпреступники используют сеть из более чем 100 телеграм-ботов, а также фейковых каналов и сайтов. Средняя сумма, которую мошенники принимают под предлогом обмена валюты, — от 20 тыс. руб.», — пояснили аналитики департамента цифровых рисков (Digital Risk Protection).

Специалисты обнаружили более 100 телеграм-ботов, используемых по названной мошеннической схеме.

F6 вскрыла схему обмана с переводами реальным благотворительным фондам
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Раньше при использовании подобной схемы мошенники обещали доставить наличные курьером. Главное отличие нового сценария заключается в том, что туристам предлагают получить наличные через банкомат, который выдаст деньги по QR-коду. Такие банкоматы, как сообщает F6, широко распространены в странах Юго-Восточной Азии.

Аналитики также отметили, что в новом сценарии обмана злоумышленники пользуются фейковыми сервисами обмена валюты, у некоторых из них есть свои сайты. Для создания видимости легальной деятельности мошенники указывают на них адреса «офисов» и номера лицензий центрального банка Королевства Таиланд. Однако лицензии не проходят проверку на официальном сайте банка, указали аналитики.

Как минимум два подобных сайта, по информации F6, были созданы менее двух месяцев назад. При этом вокруг каждого из них мошенники успели сформировать сеть телеграм-ботов с десятками и сотнями тысяч заявленных пользователей.

«Многие туристы предпочитают менять валюту на месте, чтобы не возить наличные. Это удобно, и есть легальные сервисы, которые оказывают подобные услуги. Но при использовании мессенджеров для любых финансовых операций шанс попасть в ловушку мошенников очень высок», — подчеркнула аналитик департамента Digital Risk Protection Дарья Карлова.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
кибербезопасность туристы обмен валюты
