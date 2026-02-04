Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Москва выполнила обещание не наносить неделю удары по Киеву, заявил президент США Дональд Трамп.

«Он [Владимир Путин] сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все [на любой срок], потому что там очень-очень холодно», — сказал он.

Трамп также утверждает, что разговаривал с президентом России, но не раскрыл детали и время разговора.

Материал дополняется