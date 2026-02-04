Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов
Москва выполнила обещание не наносить неделю удары по Киеву, заявил президент США Дональд Трамп.
«Он [Владимир Путин] сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все [на любой срок], потому что там очень-очень холодно», — сказал он.
Трамп также утверждает, что разговаривал с президентом России, но не раскрыл детали и время разговора.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией
Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов