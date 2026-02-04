 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Сюжет
Переговоры России и Украины

Москва выполнила обещание не наносить неделю удары по Киеву, заявил президент США Дональд Трамп.

«Он [Владимир Путин] сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все [на любой срок], потому что там очень-очень холодно», — сказал он.

Трамп также утверждает, что разговаривал с президентом России, но не раскрыл детали и время разговора.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Москве завели дело о нападении на полицию после перестрелки на Рублевке Общество, 01:03
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов Политика, 00:59
Эстония задержала контейнеровоз по подозрению в контрабанде из Эквадора Политика, 00:45
Палата представителей США одобрила бюджет кабмина на фоне шатдауна Политика, 00:31
Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров по Украине Политика, 00:08
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США Политика, 00:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Физлицам предложили запретить вносить через банкоматы более ₽1 млн. Что это значит Инвестиции, 00:00
Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода Политика, 03 фев, 23:46
В стрельбе на Рублевском шоссе убили подозреваемого в похищении Общество, 03 фев, 23:21
В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте Общество, 03 фев, 23:17
Белый дом рассказал о реакции Трампа на ночной удар по Украине Политика, 03 фев, 23:03
NYT предсказала вакуум в военном руководстве Китая после чисток генералов Политика, 03 фев, 22:44
«Театр песни» Пугачевой завершил реорганизацию Общество, 03 фев, 22:23