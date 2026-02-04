 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Армения раскрыла подробности убийства чеченки Айшат Баймурадовой

О пропаже Айшат стало известно 17 октября 2025 года. 20 октября ее тело нашли в одной из квартир в Ереване. Как сообщили Би-би-си в СК Армении, подозреваемыми в ее убийстве считают двух россиянок
Айшат Баймурадова
Айшат Баймурадова (Фото: МВД Армении)

Следственный комитет Армении подтвердил, что подозреваемыми в убийстве 23-летней Айшат Баймурадовой считаются две россиянки Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсаров, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на ведомство.

По данным СК, девушки действовали по указанию «пока не установленного лица». Ведомство уточнило, что в декабре 2025 года обратилось к России за помощью в расследовании.

По версии следствия, причиной смерти Баймурадовой, предварительно, стало механическое удушение. Однако, как отметил СК, однозначно установить это невозможно.

На теле были также обнаружены «мелкие и крупные очаги кровоизлияния — результат воздействия тупых предметов, а также пара небольших поверхностных дефектов кожи на правой половине лица». По мнению следователей, эти дефекты могли быть вызваны «воздействием высокой температуры».

В СК заявили, что 1 декабря отправили в Интерпол диффузию на подозреваемых.

Диффузия Интерпола — специальное уведомление, которое распространяется среди определенных стран-участниц для поиска, задержания или сбора информации о человеке.

В Ереване обнаружили мертвой уехавшую из Чечни Айшат Баймурадову
Политика
Айшат Баймурадова

О пропаже женщины стало известно 17 октября 2025 года, она была объявлена в розыск. 19 октября в центр оперативного управления полиции МВД позвонил гражданин и сообщил, что в одной из квартир, сданных в аренду на улице Демирчяна в Ереване, находится тело женщины.

На следующий день Айшат Баймурадову нашли мертвой в одной из квартир в Ереване.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Баймурадова уехала из Чечни с помощью правозащитной организации. На родине она подвергалась домашнему насилию.

Полина Харчевникова
Армения убийство Следственный комитет чеченка
