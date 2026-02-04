 Перейти к основному контенту
Общество
0

В феврале в России пройдет ежегодная перепись воробьев

С 7 по 15 февраля 2026 года в России пройдет Всероссийская перепись воробьев, которую ежегодно организуют в зимний и летний сезоны. Об этом сообщила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая в интервью «РИА Новости».

«Перепись проводится ежегодно в два сезона: со вторые по третьи выходные февраля и августа», — сказала Мостовая.

Она рассказала, что в феврале птиц удобно считать, так как они собираются на кустах, активно чирикают и еще не начали период размножения. В переписи участвуют домовый и полевой воробей.

По словам Мостовой, во многих странах мира фиксируют резкое сокращение численности домового воробья, однако в России масштабы снижения пока невозможно точно оценить — для этого необходимы данные мониторинга за 10–15 лет.

Ученые показали снимок загадочной «птицы» рядом с Солнцем
Технологии и медиа
Фото:Лаборатория солнечной астрономии / Telegram / t.me/lpixras/2101

Эксперт также подчеркнула важность помощи со стороны человека. Необходимо сохранять места обитания и подкормки птиц, особенно зимой. Основу рациона воробьев составляют просо и пшено, а в холодное время они также охотно едят семена подсолнечника и сало, сказала Мостовая.

На сайте переписи говорится, что ее проводят в два сезона — зимой и летом. Специалистам требуются данные о численности воробьев с одних и тех же точек в одни и те же сроки годового цикла на максимально большой территории. В мероприятиях может принять участие любой желающий.

