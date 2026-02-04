 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Палата представителей США одобрила бюджет кабмина на фоне шатдауна

Палата представителей США приняла пакет мер по финансированию правительства, который призван положить конец кратковременной приостановке работы кабмина, начавшейся 31 января. Об этом сообщает NBC News.

Голосование в нижней палате американского парламента завершилось со счетом 217-214 в пользу принятия законопроекта. Он обеспечит финансирование федерального правительства до конца сентября 2026 года, за исключением Министерства внутренней безопасности (DHS). Работа этого ведомства приостановлена до 13 февраля, поскольку демократы настаивают на изменениях после инцидента в Миннеаполисе, когда федеральные агенты застрелили двух американцев.

За десять дней в Конгрессе будут вести переговоры о соглашении по финансированию DHS, подчеркнуло издание. Демократы, в частности, хотят ввести требование, чтобы агенты записывали свои действия на камеры, установленные на теле, и не носили маски, скрывающие их лица, пишет Би-би-си.

В США начался частичный шатдаун на фоне убийств в Миннесоте
Политика

Президент США Дональд Трамп призвал законодателей «без промедления» направить законопроект на его стол. «Мы будем добросовестно работать вместе, чтобы решить поднятые вопросы, но мы не можем допустить еще одного длительного, бессмысленного и разрушительного шатдауна, который нанесет такой серьезный ущерб нашей стране», — написал он в Truth Social.

Шатдаун произошел в связи с отказом демократов в сенате голосовать за проект финансирования некоторых ведомств на фоне убийства двух человек в Миннесоте. Палата представителей должна была одобрить бюджет 2 февраля, но решение было перенесено после заявлений демократов о неспособности обеспечить необходимое количество голосов для его ускоренного принятия, отметило Би-би-си.

Ограниченная остановка работы правительства затронула множество государственных служб, вынудив тысячи сотрудников Федерального авиационного управления и авиадиспетчерской службы либо остаться дома в отпуске, либо работать без оплаты.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
шатдаун США палата представителей США
