Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней жены

Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве первой степени в связи со смертью его жены Линды Стивенсон, узнал NBC News. Подробности ее смерти полиция не раскрыла

Бывшего супруга экс-первой леди США Джилл Байден Уильяма Стивенсона арестовали и обвинили в убийстве своей нынешней супруги, сообщили телеканалу NBC News официальные лица.

Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве первой степени в связи со смертью его жены Линды Стивенсон. Об этом говорится в обвинительном заключении, поданном в штате Делавэр. По данным полиции, заключение стало итогом «масштабного расследования, продолжавшегося несколько недель».

Стивенсон в настоящий момент находится под стражей в исправительном учреждении Howard Young.

Полиция округа Нью-Касл не раскрыла подробностей смерти, уточнил NBC News. Однако, как пишет телеканал, 28 декабря офицеры выехали на вызов из-за семейного конфликта в доме в районе Уилмингтона. Линду Стивенсон нашли без сознания в гостиной. Ее пытались спасти, однако безуспешно.

Тело передали в Делавэрское управление судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия. Причина смерти в сообщении об аресте Уильяма Стивенсона не названа.

Джилл вышла замуж за Уильяма Стивенсона в феврале 1970 года, когда ей было 18 лет. На тот момент она училась в Университете Делавэра, а Стивенсону было 23 года.

Вскоре Стивенсон открыл клуб The Stone Balloon рядом с кампусом Университета Делавэра в Ньюарке. Там выступали, в частности, американский рок-исполнитель Брюс Спрингстин, музыкант Дэйв Мэттьюз и американская рок-группа The Allman Brothers Band.

Брак Джилл и Стивенсона продлился пять лет. В марте 1975 года она познакомилась с сенатором от Делавэра Джо Байденом. В мае 1975-го суд оформил гражданский развод Джилл и Уильяма Стивенсона. Она вышла замуж на Байдена 17 июня 1977 года.