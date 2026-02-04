 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней жены

NBC News: бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней супруги
Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве первой степени в связи со смертью его жены Линды Стивенсон, узнал NBC News. Подробности ее смерти полиция не раскрыла

Бывшего супруга экс-первой леди США Джилл Байден Уильяма Стивенсона арестовали и обвинили в убийстве своей нынешней супруги, сообщили телеканалу NBC News официальные лица.

Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве первой степени в связи со смертью его жены Линды Стивенсон. Об этом говорится в обвинительном заключении, поданном в штате Делавэр. По данным полиции, заключение стало итогом «масштабного расследования, продолжавшегося несколько недель».

Стивенсон в настоящий момент находится под стражей в исправительном учреждении Howard Young.

Полиция округа Нью-Касл не раскрыла подробностей смерти, уточнил NBC News. Однако, как пишет телеканал, 28 декабря офицеры выехали на вызов из-за семейного конфликта в доме в районе Уилмингтона. Линду Стивенсон нашли без сознания в гостиной. Ее пытались спасти, однако безуспешно.

Тело передали в Делавэрское управление судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия. Причина смерти в сообщении об аресте Уильяма Стивенсона не названа.

Bloomberg узнал, какие подарки сохранил Байден со времен президентства
Политика
Джо Байден

Джилл вышла замуж за Уильяма Стивенсона в феврале 1970 года, когда ей было 18 лет. На тот момент она училась в Университете Делавэра, а Стивенсону было 23 года.

Вскоре Стивенсон открыл клуб The Stone Balloon рядом с кампусом Университета Делавэра в Ньюарке. Там выступали, в частности, американский рок-исполнитель Брюс Спрингстин, музыкант Дэйв Мэттьюз и американская рок-группа The Allman Brothers Band.

Брак Джилл и Стивенсона продлился пять лет. В марте 1975 года она познакомилась с сенатором от Делавэра Джо Байденом. В мае 1975-го суд оформил гражданский развод Джилл и Уильяма Стивенсона. Она вышла замуж на Байдена 17 июня 1977 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Джилл Байден убийство супруга задержание
Материалы по теме
Джилл Байден получила от посла Украины брошь за $14 тыс.
Политика
Bloomberg узнал, какие подарки сохранил Байден со времен президентства
Политика
Байден на фоне протестов призвал всю Америку «встать и высказаться»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Билл и Хиллари Клинтон дадут показания в рамках дела Эпштейна Политика, 04:23
Трамп заявил, что США и Иран ведут переговоры «прямо сейчас» Политика, 04:13
Мошенники в Азии внедрили новую схему обмана при обмене валют через боты Технологии и медиа, 04:04
Армения раскрыла подробности убийства чеченки Айшат Баймурадовой Политика, 03:40
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней жены Политика, 03:06
Дмитриев назвал возможные пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании Политика, 02:46
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В Белгороде из застрявших после ракетного удара лифтах достали 77 человек Общество, 02:26
Трамп рассказал о направляющихся в США 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы Политика, 02:16
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное Общество, 02:01
Роспотребнадзор зафиксировал в России случай лихорадки чикунгунья Общество, 01:42
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Москве завели дело о нападении на полицию после перестрелки на Рублевке Общество, 01:03
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов Политика, 00:59