Bloomberg узнал, что США грозят Ираку ограничениями из-за аль-Малики

По словам источников, Вашингтон грозит ограничить доступ Ирака к нефтедоходам, если Нури аль‑Малики выберут на пост премьера Ирака

Нури аль-Малики (Фото: Muhannad Fala'ah / Getty Images)

Вашингтон предупредил иракских чиновников, что может сократить доступ страны к нефтяным экспортным доходам, если на пост премьера Ирака назначат Нури аль‑Малики, которого в США считают слишком близким к Ирану. Об этом Bloomberg сообщили несколько источников.

По их данным, новое предупреждение США прозвучало на встрече главы Центрального банка Ирака Али аль‑Аляка с высокопоставленными американскими чиновниками в Турции на прошлой неделе.

Представитель Белого дома подтвердил, что встреча действительно состоялась, но назвал ее плановой технической и не связанной с аль-Малики. аль‑Аляка в разговоре с агентством также отверг утверждения, что американские чиновники угрожали ему из-за аль‑Малики. По его словам, переговоры касались «исключительно технических вопросов» и «не затрагивали темы с иным измерением».

«Аль‑Малики по‑прежнему кандидат. <...> Ничего не изменилось», — сказал представитель политика Хишам аль‑Рикаби.

Раздражение США растет из‑за того, что аль‑Малики, занимавший пост премьера в 2006–2014 годах, отказывается отступать, уточнили источники.

Парламентские выборы в Ираке прошли в ноябре. Согласно системе разделения власти, ключевой пост премьер‑министра должен занимать шиит, тогда как суннитам и курдам отводятся другие должности. Пока неясно, сколько еще времени потребуется иракским политикам, чтобы окончательно определиться и сформировать правящую коалицию, пишет Bloomberg.

По словам источников, знакомых со стратегией Тегерана, Иран рекомендовал близким к нему иракским политическим лидерам противостоять травле и угрозам со стороны американского президента Дональда Трампа.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи направил в Багдад командира подразделения Корпуса стражей исламской революции Исмаила Каани с письмом, в котором поздравил иракских лидеров с выдвижением аль‑Малики. Как утверждают собеседники, это вызвало раздражение американских чиновников.

Нури аль-Малики возглавлял иракское правительство с 2006 по 2014 год. В августе 2014 года он был смещен с поста и объявил об отставке на фоне наступления боевиков Исламского государства (ИГ, признана в России террористической и запрещена).

В конце января Трамп также предупредил Ирак о прекращении помощи от американской стороны, а значит, и конце процветания страны в случае, если аль-Малики вернется на пост премьер-министра.

Он назвал возможное возвращение аль-Малики на пост премьер-министра «очень плохим выбором». «В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить снова», — написал в Truth Social американский президент.

Источники газеты Financial Times утверждали, что в случае получения отказа США готовы ограничить поставки наличных долларов, поступающих в Ирак от продажи нефти. Этот механизм действует с 2003 года.

