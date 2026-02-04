Эстония задержала контейнеровоз по подозрению в контрабанде из Эквадора

Эстония задержала во внутренних водах республики контейнеровоз под флагом Багамских островов, подозревая его во связях с контрабандой из Эквадора, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Контейнеровоз Baltic Spirit задержали 3 февраля в 17:10 по местному времени (16:10 мск) следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) вместе с полицией и Военно-морскими силами Эстонии.

Судно остановили у острова Найссаар, как пишет ERR, он следовал в Россию. На борт судна поднялся спецназ K-komando, после чего контейнеровоз задержали для проведения таможенного контроля. Как уточняет телерадиокомания, экипаж сопротивления не оказывал.

«Речь не шла о судне, принадлежащем теневому флоту Российской Федерации, и это судно также не подпадает под санкции Европейского союза. Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», — отметил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

По его данным, на борту были 23 человека, все они являются гражданами России. Граждан Эстонии среди членов экипажа не было. На борт высадились чиновники следственного отдела НТД, они проводят проверки.

По данным ERR, контейнеровоз следовал из Эквадора в Санкт-Петербург, он прибыл в воды Эстонии для дозаправки, а во время первичного таможенного находился на официальной якорной стоянке. По данным ВМС Эстонии, судно не входит в состав теневого флота России и не находится под санкциями Европейского союза.

