Стали известны даты дачи показаний Клинтонов по делу Эпштейна

Допрос Хиллари пройдет 26 февраля, а Билла — 27 февраля. В понедельник, 2 февраля, они согласились дать показания в рамках расследования по делу Эпштейна
Билл и Хиллари Клинтон
Билл и Хиллари Клинтон (Фото: Melina Mara - Pool / Getty Images)

Бывший президент США Билл Клинтон (1993-2001 годы) и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон (2009-2013 годы) дадут показания на закрытых допросах в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом заявил председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от Кентукки), передают The New York Times и The Washington Post.

Допрос Хиллари Клинтон назначен на 26 февраля, а Билла Клинтона — ожидается 27 февраля.

По словам Комера, Клинтоны дали согласие в понедельник после долгих отказов выступать перед комитетом под запись. Палата представителей планировала из-за этого голосовать по вопросу о признании их виновными в неуважении к Конгрессу.

«Как только стало ясно, что Палата представителей признает их виновными в неуважении к Конгрессу, Клинтоны полностью сдали позиции и в этом месяце явятся на стенографируемые, снимаемые на видео допросы», — говорится в заявлении Комера.

Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна
Политика
Билл Клинтон и Хиллари Клинтон

О том, что Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна, накануне сообщил пресс-секретарь бывшего президента Анхель Уренья. Он заявлял, что Клинтон разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны его преступления. Он также подчеркивал, что Белый дом пытается отвлечь внимание от прошлых связей финансиста с действующим главой государства.

Билл и Хиллари Клинтон должны были явиться в американский конгресс для дачи показания в январе, однако супруги не сделали этого. Тогда комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток.

Сами Клинтоны назвали выданные им повестки «недействительными и юридически неисполнимыми».

30 января Минюст США обнародовал еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

