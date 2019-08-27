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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
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Политика ,  
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Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии
Французский президент считает, что в настоящее время на передний план выходят новые державы, например Китай и Россия, которые добиваются больших успехов
Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Эпоха доминирования западных стран в мире завершается из-за происходящих геополитических изменений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с послами республики в разных странах. Трансляция его выступления ведется в Twitter Елисейского дворца.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — отметил французский лидер.

Макрон пояснил, что все больше укрепляются «новые державы», среди которых назвал Китай и Россию. Он призвал начать восстанавливать отношения и наладить «честный и требовательный диалог» с Москвой. Это необходимо для того, чтобы выстроить общеевропейскую стратегию в отношении России, уверен президент.

«Если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, то останемся при глубоко бесплодной напряженности, продолжим иметь всюду в Европе замороженные конфликты. Мы продолжим жить в Европе как в театре стратегической борьбы между США и Россией», — добавил французский лидер.

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Эмоции саммита G7 в Биаррице. Фоторепортаж

По данным телеканала CNN, именно Макрон был инициатором приглашения России на следующий саммит G7. Такое предложение он высказал во время одного из последних телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер с доводами Макрона тогда согласился и уже позже высказал эту идею публично. С критикой к ней отнеслись многие западные лидеры, в частности глава Европейского совета Дональд Туск. В свою очередь, он предложил позвать на саммит «Большой семерки» в 2020 году Украину, а не Россию.

В Москве к таким заявлениям отнеслись отстраненно. В частности, глава МИДа Сергей Лавров сказал, что жизнь ушла уже далеко вперед от формата G8, в котором участвует Россия. По его словам, Москва ни разу с 2014 года не просила вернуть ее в «восьмерку» и не собирается этого делать в будущем.

Автор: Анна Трунина
Теги: Эмманюэль Макрон, Франция
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