Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии

Французский президент считает, что в настоящее время на передний план выходят новые державы, например Китай и Россия, которые добиваются больших успехов

Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Эпоха доминирования западных стран в мире завершается из-за происходящих геополитических изменений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с послами республики в разных странах. Трансляция его выступления ведется в Twitter Елисейского дворца.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — отметил французский лидер.

Макрон пояснил, что все больше укрепляются «новые державы», среди которых назвал Китай и Россию. Он призвал начать восстанавливать отношения и наладить «честный и требовательный диалог» с Москвой. Это необходимо для того, чтобы выстроить общеевропейскую стратегию в отношении России, уверен президент.

«Если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, то останемся при глубоко бесплодной напряженности, продолжим иметь всюду в Европе замороженные конфликты. Мы продолжим жить в Европе как в театре стратегической борьбы между США и Россией», — добавил французский лидер.