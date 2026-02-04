Трамп рассказал о направляющихся в США 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы

По его словам, нефть направляется в Хьюстон (штат Техас). Трамп отметил, что США «очень хорошо ладят с руководством Венесуэлы»

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)

В город Хьюстон (штат Техас) в США направляются 50 млн баррелей венесуэльской нефти, заявил американский президент Дональд Трамп.

На вопрос журналистов в Овальном кабинете, планирует ли он сотрудничать с президентом Колумбии Густаво Петро в борьбе с «террористическими организациями» в Венесуэле, Трамп ответил: «Что ж, они хотят, чтобы я это сделал, и мы это сделаем».

«Мы очень хорошо ладим с руководством Венесуэлы. Мы закупили 50 миллионов баррелей нефти. Сейчас она направляется в Хьюстон, и мы с ними очень хорошо ладим», — отметил президент (цитата по Anadolu Ajansı).

Он также назвал его встречу в Петро в Белом доме, которая прошла ранее в тот же день «очень хорошей».

В начале января Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн барр. нефти. Как он тогда уточнил, ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Он поручил министру энергетики Крису Райту «выполнить этот план немедленно». Нефть, как заверил Трамп, доставят на склады судами и напрямую разгрузят на территории Соединенных Штатов.

Материал дополняется