 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

Трамп рассказал о направляющихся в США 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы

Сюжет
Захват Мадуро
По его словам, нефть направляется в Хьюстон (штат Техас). Трамп отметил, что США «очень хорошо ладят с руководством Венесуэлы»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)

В город Хьюстон (штат Техас) в США направляются 50 млн баррелей венесуэльской нефти, заявил американский президент Дональд Трамп.

На вопрос журналистов в Овальном кабинете, планирует ли он сотрудничать с президентом Колумбии Густаво Петро в борьбе с «террористическими организациями» в Венесуэле, Трамп ответил: «Что ж, они хотят, чтобы я это сделал, и мы это сделаем».

«Мы очень хорошо ладим с руководством Венесуэлы. Мы закупили 50 миллионов баррелей нефти. Сейчас она направляется в Хьюстон, и мы с ними очень хорошо ладим», — отметил президент (цитата по Anadolu Ajansı).

Он также назвал его встречу в Петро в Белом доме, которая прошла ранее в тот же день «очень хорошей».

Посол ответил на вопрос, просила ли Венесуэла помощь у России с Мадуро
Политика
Хесус Рафаэль Саласар Веласкес

В начале января Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн барр. нефти. Как он тогда уточнил, ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Он поручил министру энергетики Крису Райту «выполнить этот план немедленно». Нефть, как заверил Трамп, доставят на склады судами и напрямую разгрузят на территории Соединенных Штатов.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп Венесуэла нефть США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Посол ответил на вопрос, просила ли Венесуэла помощь у России с Мадуро
Политика
Венесуэла направила своего диппредставителя в США впервые с 2019 года
Политика
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Дмитриев назвал возможные пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании Политика, 02:46
В Белгороде из застрявших после ракетного удара лифтах достали 77 человек Общество, 02:26
Трамп рассказал о направляющихся в США 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы Политика, 02:16
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное Общество, 02:01
Роспотребнадзор зафиксировал в России случай лихорадки чикунгунья Общество, 01:42
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В Москве завели дело о нападении на полицию после перестрелки на Рублевке Общество, 01:03
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов Политика, 00:59
Эстония задержала контейнеровоз по подозрению в контрабанде из Эквадора Политика, 00:45
Палата представителей США одобрила бюджет кабмина на фоне шатдауна Политика, 00:31
Российская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров по Украине Политика, 00:08
В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США Политика, 00:00
Физлицам предложили запретить вносить через банкоматы более ₽1 млн. Что это значит Инвестиции, 00:00
Гладков сообщил о скоплениях машин на заправках после обстрела Белгорода Политика, 03 фев, 23:46