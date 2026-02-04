Трамп обвинил Эпштейна и Вульфа в сговоре ради его проигрыша на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Майкл Вульф, опубликовавший книгу о связях нынешнего американского лидера с умершим финансистом Джеффри Эпштейном, сделал это по сговору, чтобы помешать Трампу выиграть выборы. Об этом президент США заявил на брифинге.

«Журналист по фамилии Вульф и Эпштейн вступили в сговор. Это стало известно только вчера — вместе с миллионами страниц документов, это просто безумие. Они сговорились против меня, чтобы изо всех сил добиться моего поражения на выборах. Это единственное, что там обо мне упоминалось», — сказал Трамп.

Майкл Вульф — американский журналист и автор книг о Белом доме. Он стал известен после публикации книги «Пламя и ярость» в 2018 году, где описал связи Трампа с Эпштейном и другими влиятельными людьми. Вульф не раз попадал в конфликты с Трампом. Например, в 2015–2019 годах он переписывался с Эпштейном, пытаясь получить информацию о Трампе, а в 2019 году первая леди Мелания Трамп угрожала ему судом за публикацию о своих связях с Эпштейном. Вульф тогда подал встречный иск, передает The Hill.

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, который считается создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек.

В январе 2026 года Трамп вновь пригрозил судом после публикации последних документов Министерства юстиции по делу Эпштейна, назвав журналиста «третьесортным писателем». Президент сказал, что окончательная публикация документов, связанных с Эпштейном, «оправдывает» его и отрицал какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна.

Вульф публично заявил, что готов к судебной битве, писал The Hill. «Давай, подавай», — ответил Вульф на угрозы Трампа, добавив, что собрал $800 тыс. через GoFundMe на финансирование иска.