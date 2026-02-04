 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Трамп обвинил Эпштейна и Вульфа в сговоре ради его проигрыша на выборах

Сюжет
Дело Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Майкл Вульф, опубликовавший книгу о связях нынешнего американского лидера с умершим финансистом Джеффри Эпштейном, сделал это по сговору, чтобы помешать Трампу выиграть выборы. Об этом президент США заявил на брифинге.

«Журналист по фамилии Вульф и Эпштейн вступили в сговор. Это стало известно только вчера — вместе с миллионами страниц документов, это просто безумие. Они сговорились против меня, чтобы изо всех сил добиться моего поражения на выборах. Это единственное, что там обо мне упоминалось», — сказал Трамп.

Майкл Вульф — американский журналист и автор книг о Белом доме. Он стал известен после публикации книги «Пламя и ярость» в 2018 году, где описал связи Трампа с Эпштейном и другими влиятельными людьми. Вульф не раз попадал в конфликты с Трампом. Например, в 2015–2019 годах он переписывался с Эпштейном, пытаясь получить информацию о Трампе, а в 2019 году первая леди Мелания Трамп угрожала ему судом за публикацию о своих связях с Эпштейном. Вульф тогда подал встречный иск, передает The Hill.

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, который считается создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек.

Стали известны даты дачи показаний Клинтонов по делу Эпштейна
Политика
Билл и Хиллари Клинтон

В январе 2026 года Трамп вновь пригрозил судом после публикации последних документов Министерства юстиции по делу Эпштейна, назвав журналиста «третьесортным писателем». Президент сказал, что окончательная публикация документов, связанных с Эпштейном, «оправдывает» его и отрицал какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна.

Вульф публично заявил, что готов к судебной битве, писал The Hill. «Давай, подавай», — ответил Вульф на угрозы Трампа, добавив, что собрал $800 тыс. через GoFundMe на финансирование иска.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Джеффри Эпштейн Дональд Трамп выборы президента
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Стали известны даты дачи показаний Клинтонов по делу Эпштейна
Политика
В трех странах начали расследования после публикаций файлов Эпштейна
Общество
Какие российские города упоминаются в файлах Эпштейна
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Трамп обвинил Эпштейна и Вульфа в сговоре ради его проигрыша на выборах Политика, 05:41
США направили военных в Нигерию Политика, 05:27
Bloomberg узнал, что США грозят Ираку ограничениями из-за аль-Малики Политика, 05:13
В феврале в России пройдет ежегодная перепись воробьев Общество, 04:40
Стали известны даты дачи показаний Клинтонов по делу Эпштейна Политика, 04:23
Трамп заявил, что США и Иран ведут переговоры «прямо сейчас» Политика, 04:13
Мошенники в Азии внедрили новую схему обмана при обмене валют через боты Технологии и медиа, 04:04
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Армения раскрыла подробности убийства чеченки Айшат Баймурадовой Политика, 03:40
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней жены Политика, 03:06
Дмитриев назвал возможные пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании Политика, 02:46
В Белгороде из застрявших после ракетного удара лифтах достали 77 человек Общество, 02:26
Трамп рассказал о направляющихся в США 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы Политика, 02:16
Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное Общество, 02:01