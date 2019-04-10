«Финвижн» отказалась от кадрового компромисса

Почему российские совладельцы «Восточного» готовятся заменить главу банка

Совет директоров «Восточного» 10 апреля рассмотрит вопрос об отставке и.о. главы банка Александра Нестеренко. Он был компромиссной фигурой в споре двух главных акционеров «Восточного» — Baring Vostok и «Финвижн»

Александр Нестеренко (Фото: vostbank.ru)

Совет директоров ​банка «Восточный» 10 апреля рассмотрит вопрос об отставке Александра Нестеренко с поста и.о. предправления банка, а также о назначении нового и.о. главы банка и об отставке одного из заместителей Нестеренко.

Вместо Нестеренко предлагается назначить зампреда правления и финансового директора банка Константина Рогова, сообщили РБК два источника, знакомые с ситуацией, и подтвердила член совета директоров Светлана Труханович. Ранее о возможной замене Нестеренко на Рогова сообщил The Bell.

Александр Нестеренко был назначен главой банка в сентябре 2018 года в качестве компромиссной кандидатуры для двух акционеров банка — фонда Baring Vostok (владеет 52%) и «Финвижн» Артема Аветисяна (32%). 3 сентября «Восточный» покинул его бывший глава Дмитрий Левин, и назначение нового человека на эту должность вызвало спор между акционерами. Первоначально пост главы банка занял Вячеслав Арутюнян, близкий к Аветисяну. Baring оспорила это назначение в суде, но в итоге отозвала иск, так как договорилась с «Финвижн» о назначении Нестеренко.

Зачем нужна смена Нестеренко

Нестеренко был «временной кандидатурой», сказала РБК Светлана Труханович (ранее была членом совета директоров Юниаструм Банка Аветисяна, в начале 2017 года присоединенного к «Восточному»). ​По ее словам, до назначения на текущий пост Нестеренко был зампредом «Восточного» и курировал сеть из 30 VIP-отделений и редкие выдачи корпоративных кредитов, что не является приоритетом в работе банка. «Рогов, в свою очередь, грамотный финансист с большим опытом в банковской сфере. Он полностью сфокусирован на задачах банка, именно это, на мой взгляд, сейчас и нужно», — объяснила Труханович. Кроме того, утверждает она, Нестеренко в настоящее время «занимается вопросами одного из акционеров».

Нестеренко не инициировал признание банка «Восточный» потерпевшим по уголовному делу против Майкла Калви, привел другую версию смены руководства источник РБК, знакомый с ситуацией в «Восточном». Его кандидатура неудобна Аветисяну, сказал он.

Для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст.159 УК РФ нужно заявление потерпевшего. «Такого заявления от банка не было. Сам банк был признан потерпевшим лишь 16 февраля, после того как сторона защиты 15 февраля на заседании по избранию меры пресечения в отношении подзащитных указала на полное отсутствие потерпевших в деле», — сообщил РБК защитник Майкла Калви Дмитрий Клеточкин.

Константин Рогов пришел в «Восточный» в 2015 году, до этого работал в казначействе МДМ Банка и финансовым директором банка «Связной» — организациях, не связанных ни с одной из сторон конфликта. В то же время Рогов вместе с Аветисяном давал показания против Калви по уголовному делу, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Дмитрий Клеточкин сказал РБК, что в деле есть показания Рогова, но не стал комментировать их по существу. Труханович утверждает, что Рогов был назначен в руководство банка фондом Baring Vostok, а сейчас его готовы поддержать «Финвижн» и миноритарии.

«Вопрос о смене главы банка никак не укладывался в логику той работы и тех достижений, которые показывает «Восточный», — передала слова Нестеренко пресс-служба банка. В условиях корпоративного конфликта банк сумел избежать оттока клиентов, бизнес-модель успешна, добавил он. Тем не менее вынесение вопроса на рассмотрение совета директоров не означает безусловного решения. «Моя принципиальная позиция — это неучастие банка и руководителя в акционерном конфликте. Я считаю такую позицию единственно верной и направленной на сбалансированное соблюдение интересов клиентов банка, акционеров и регулятора», — заключил Нестеренко.

Право вето

Дело против Калви было заведено в феврале по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова. ​Финансиста подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Калви убедил совет директоров «Восточного» простить кредит Первому коллекторскому бюро (также контролируется Baring Vostok) в обмен на пакет акций люксембургской инвесткомпании IFTG. Оценка акций составила 3 млрд руб., но их реальная стоимость не превышала 600 тыс. руб., считает следствие. Калви обвинения отрицает и связывает с акционерным конфликтом.

Между «Финвижн» и Baring ведется борьба за контроль над банком, у компании Аветисяна есть право опциона на почти 10% акций «Восточного», фонд Калви его оспаривает. Компании судятся в Лондоне и России.

После возбуждения дела против Калви совет директоров банка заседает в неполном составе. Вместе с основателем Baring Vostok и одновременно председателем совета директоров «Восточного» были арестованы еще два представителя фонда в совете директоров Филипп Дельпаль и Иван Зюзин. Теперь от Baring Vostok в совете только один человек — миноритарий «Восточного» и юрист фонда Григорий Жданов.

Всего в совете директоров банка девять человек, по четыре представителя от каждой из сторон и один независимый директор — Николай Нараян Варма, бывший управляющий директор Morgan Stanley & Co.​

У Baring Vostok есть возможность помешать смене генерального директора: у фонда есть право вето на решение таких вопросов по соглашению акционеров «Восточного», заключенному по английскому праву, сообщили РБК в пресс-службе Baring Vostok. «В случае, если на заседании 10 апреля без голоса представителей от Evision Holdings (структура, через которую Baring владеет пакетом в банке. — РБК) будет принято решение о смене и.о. председателя правления банка, Baring Vostok будет считать это очередным нарушением соглашения акционеров и предпримет все необходимые шаги для защиты нашей позиции в судах», — заявили​ в инвестфонде.