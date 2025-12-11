 Перейти к основному контенту
В Coca-Cola сменится гендиректор

Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси уходит в отставку, и в конце марта следующего года его заменит операционный директор компании Энрике Браун, сообщила пресс-служба компании.

60-летний Куинси начал работать в компании в 1996 году, он стал генеральным директором в 2017 году и председателем совета директоров в 2019 году. После отставки с позиции гендиректора он перейдет на должность исполнительного председателя. Под его руководством акции Coca-Cola выросли более чем на 60%, пишет Bloomberg.

Браун занимает должности исполнительного вице-президента и операционного директора с 1 января 2025 года, пост исполнительного вице-президента — с 2024 года.

Материал дополняется

