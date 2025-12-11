Росимущество объявило о несостоявшемся аукционе по компаниям Коломойского

Первая попытка реализации на торгах двух компаний, изъятых у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, завершилась безрезультатно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росимущество. Сам аукцион был признан несостоявшимся и будет организован повторно, его дату объявят позднее.

«Торги признаны несостоявшимися. Будут организованы новые. Будет объявлено дополнительно», — сообщили в федеральном агентстве.

Росимущество выставило на открытый аукцион 100% долей ООО «Южгазэнерджи» и 100% акций ООО «Кейтеринг-Юг». Обе компании принадлежали Коломойскому, и оба актива объединены в один лот с начальной стоимостью 3968 млрд руб. Прием заявок завершился 25 ноября. Начальная цена активов составляла 3,97 млрд руб., а шаг аукциона — 198 млн руб.

Генпрокуратура в своем иске указывала, что Коломойский и его окружение причастны к экстремистской деятельности, а также к финансированию украинской армии. Кошехабльский районный суд, рассмотрев иск, 5 марта 2024 года запретил деятельность Коломойского, экс-владельца Смоленского банка Павла Шитова и компании JKX Oil & Gas Limited. Также в федеральную собственность было взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд. руб. Ежегодная выручка компаний тогда составляла 1,7 млрд. руб., а валовая прибыль — 250 млн. руб. Кроме того, были изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м) и 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5 573 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд. руб.

Право собственности на компании перешло государству по решению Кошехабльского районного суда Адыгеи по заявлению Генпрокуратуры.