 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Президент Эстонии заявил об отказе терпеть требования глупых людей

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что «внезапно стал взрослым» и больше не хочет терпеть «чрезмерные требования глупых людей», а также вещи, которые его раздражают или ранят, сообщает Delfi.

«Я больше не могу терпеть некоторые вещи. Не потому, что я высокомерен, а просто потому, что достиг той точки в жизни, когда больше не хочу тратить время на то, что меня раздражает или ранит. Я больше не могу терпеть чрезмерные требования глупых людей», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

У Кариса есть два аккаунта в Facebook — личный и официальный. Публикации, о которой сообщает Delfi, не отображается ни в одном из них. В канцелярии президента, однако, сообщили изданию, что пост был размещен самим Карисом на личной странице, поэтому дополнительные комментарии давать не стали.

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО
Политика
Маргус Цахкна

Delfi со ссылкой на Ekspress также отмечает, что ранее посол Эстонии в Казахстане Яап Ора подал в отставку после визита Кариса. Дипломат, как выяснил Ekspress, предложил исключить из речи президента фрагменты в адрес России, что после обсуждений было сделано. После визита в МИД Эстонии развернулась дискуссия, завершившаяся отставкой посла.

Сам Ора в комментарии Delfi призвал не делать предположений. «Вы не знаете, что было удалено из оригинальной речи. Советую вам не делать предположений о том, что было сказано и что было удалено», — заявил он.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Эстония президент соцсети
Материалы по теме
Экс-президент Эстонии заявил о недоверии Европы к США «в решающий момент»
Политика
В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине
Политика
Эстонская компания ввела «плату за энергонезависимость» от России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 03:08 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 03:08
Палата представителей США одобрила проект военного бюджета Политика, 03:12
«Ромир» выяснил, сколько бургеров может купить россиянин Экономика, 03:00
Президент Эстонии заявил об отказе терпеть требования глупых людей Политика, 02:52
Прокуратура проверит задержку рейса Хабаровск — Москва Политика, 02:33
В Coca-Cola сменится гендиректор Бизнес, 02:27
Создатель ядерного щита России Радий Илькаев умер в возрасте 87 лет Общество, 01:41
Десять аэропортов России приостановили полеты Политика, 01:28
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В Instagram запустили алгоритм для контроля за рекомендациями Reels Технологии и медиа, 01:27
Собянин заявил об уничтожении более 30 дронов, летевших на Москву Политика, 01:14
В четырех столичных аэропортах ограничили полеты Политика, 01:08
WSJ сообщила, что соглашение ЕС по активам России не гарантировано Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Воронежской области из-за дронов загорелся промышленный объект Политика, 00:50
Трамп поговорил об Украине с лидерами Франции, Германии и Британии Политика, 00:49