Президент Эстонии заявил об отказе терпеть требования глупых людей

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что «внезапно стал взрослым» и больше не хочет терпеть «чрезмерные требования глупых людей», а также вещи, которые его раздражают или ранят, сообщает Delfi.

«Я больше не могу терпеть некоторые вещи. Не потому, что я высокомерен, а просто потому, что достиг той точки в жизни, когда больше не хочу тратить время на то, что меня раздражает или ранит. Я больше не могу терпеть чрезмерные требования глупых людей», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

У Кариса есть два аккаунта в Facebook — личный и официальный. Публикации, о которой сообщает Delfi, не отображается ни в одном из них. В канцелярии президента, однако, сообщили изданию, что пост был размещен самим Карисом на личной странице, поэтому дополнительные комментарии давать не стали.

Delfi со ссылкой на Ekspress также отмечает, что ранее посол Эстонии в Казахстане Яап Ора подал в отставку после визита Кариса. Дипломат, как выяснил Ekspress, предложил исключить из речи президента фрагменты в адрес России, что после обсуждений было сделано. После визита в МИД Эстонии развернулась дискуссия, завершившаяся отставкой посла.

Сам Ора в комментарии Delfi призвал не делать предположений. «Вы не знаете, что было удалено из оригинальной речи. Советую вам не делать предположений о том, что было сказано и что было удалено», — заявил он.