Политика⁠,
В родном городе Санты в Финляндии заметили рост военного присутствия НАТО

В финской Лапландии, граничащей с Россией, родной город Санты — Рованиеми — принимает, помимо сотен тысяч туристов со всего мира, солдат НАТО.

Ожидается, что этот город вскоре станет ключевой базой для Финляндских передовых сухопутных войск (FLF) — шведской группы НАТО, предназначенной для сдерживания на восточной границе.

В Рованиеми также расположена авиабаза Роваярви — главный артиллерийский полигон финской армии. Авиабаза находится примерно в 90  км от российской границы.

Весной два американских стратегических бомбардировщика B-52 в рамках учений впервые сбросили управляемые авиабомбы на полигон Роваярви в Финляндии.

В 2023 году Финляндия вступила в НАТО. В том же году она подписала с США соглашение о сотрудничестве в области обороны. В рамках него американцы получили доступ к финским военным базам, аэродромам и портам. Согласно документу, военнослужащие США могут проводить в Финляндии тренировки, маневры, техническое обслуживание транспорта, размещать персонал и вести строительство в рамках согласованной деятельности.

Материал дополняется

Дарья Лебедева
военное учение НАТО Финляндия
