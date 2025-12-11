 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Из-за ограничений в Шереметьево 16 рейсов ушли на запасные аэродромы

На фоне временных ограничений полетов из-за сигнала «Ковер» в московском аэропорту Шереметьево на запасные аэродромы ушли 13 самолетов, еще 26 рейсов задержаны на вылет, сообщилает пресс-служба авигавани.

«В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности полетов авиакомпании корректируют расписание полетов. Время обслуживания пассажиров увеличено», — говорится в сообщении.

В связи с мерами, принятыми в отношении аэропортов Москвы, перенаправленные рейсы в качестве запасной авиагавани принимает воздушный хаб Санкт-Петербурга Пулково, отметила его пресс-служба.

Информация о статусе рейсов, в частности, доступна через сайты, приложения и колл-центры перевозчиков. 

В 04:00 мск в пресс-служба Шереметьево опубликовала в телеграм-канале обновленные данные, согласно которым, на запасные аэродромы ушли 16 рейсов, а 21 ожидает вылета из-за задержек.

Прокуратура проверит задержку рейса Хабаровск — Москва
Политика

С вечера 10 декабря представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов для аэропортов России. К 01:54 мск число авиагаваней, приостановивших работу, достигло десяти.

Наряду с Шереметьево выпускать и отправлять рейсы временно перестали два других аэропорта Москвы — Внуково и Домодедово. Кроме того, за первые три часа ночи на 11 декабря мэр столицы Сергей Собянин объявил об отражении атаки 30 дронов.

