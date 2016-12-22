Контролирующий акционер «Восточного» отзовет иск к банку

Контролирующий акционер «Восточного» намерен отозвать поданный к банку иск в связи с достижением договоренности о кандидатуре нового и.о. предправления банка. Им стал Александр Нестеренко, курирующий работу с ВИП-клиентами

Фото: Никита Попов / РБК

Ключевые акционеры банка «Восточный» достигли принципиальной договоренности о кандидатуре исполняющего обязанности председателя правления банка, сообщили РБК в пресс-службе «Восточного». Александра Нестеренко, курировавшего в банке работу с ВИП-клиентами на посту заместителя предправления, единогласно утвердил на эту должность совет директоров банка, говорится в сообщении кредитной организации. Спор о кандидате на пост и.о. предправления банка возник между структурами фонда Baring Vostok (контролируют 51,62% акций «Восточного») и бывшими акционерами объединившегося с «Восточным» Юниаструм Банка (владеют около 40% «Восточного»).

В связи с достигнутой договоренностью кипрская компания Evison Holding, через которую один из инвестиционных фондов Baring Vostok владеет контрольным пакетом акций банка «Восточный», планирует отозвать иск о корпоративном споре, который подала в Арбитражном суде Амурской области, уточнили в пресс-службе банка. В Baring Vostok РБК заявили, что приветствуют назначение Александра Нестеренко и.о. предправления банка «Восточный», и подтвердили намерение отозвать иск, в котором оспаривали назначение на этот пост Вячеслава Арутюняна. Российских акционеров банка «Восточный» кандидатура Нестеренко на посту и.о. предправления полностью устраивает, сообщил РБК близкий к ним источник.

Как говорится в сообщении банка «Восточный», Вячеслав Арутюнян теперь займет должность главного исполнительного директора банка «Восточный» и сконцентрируется на развитии бизнеса. О существовании такой должности в банке «Восточный» в Baring Vostok ничего не известно, добавили в компании. По версии Baring Vostok, должность, которую займет Вячеслав Арутюнян, — зампред правления, курирующий работу с корпоративными клиентами, а также малым и средним бизнесом.

7 сентября стало известно, что связанная с Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings подала иск против банка «Восточный». В рамках этого иска суд принял обеспечительные меры, приостанавливающие, по данным ТАСС, решение об уходе с поста предправления банка Дмитрия Левина и назначении и.о. Вячеслава Арутюняна.

6 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что в «Восточном» идет борьба за контрольный пакет среди основных акционеров — фондами Baring Vostok и Finvision Holdings Ltd., который принадлежит Артему Аветисяну, который владеет 32,02% «Восточного». Аветисян — бывший владелец банка «Юниаструм», который в 2016 году выкупил половину допэмиссии банка «Восточный» за 3 млрд руб. и вошел в его капитал. Впоследствии, в начале 2017 года, процедура слияния двух кредитных организаций была завершена.

«Восточный», согласно данным портала banki.ru, занимает 33-е место в российской банковской системе по размеру активов. Согласно отчетности по МСФО, по итогам первого полугодия 2018 года прибыль банка составила 4,031 млрд руб. (за аналогичный период 2017 года — 2,965 млрд руб.). Объем активов банка за первое полугодие увеличился с 211,566 млрд до 231,967 млрд руб.​