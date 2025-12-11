Политика,
Палата представителей США одобрила проект масштабного военного бюджета
Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов — Палата представителей — приняла законопроект о оборонной политике, разрешающий рекордные $901 млрд ежегодных военных расходов, пишет Reuters.
Результаты голосования — 312 голосов против 112 в пользу Закона о национальной обороне (NDAA). Ожидается, что он будет принят на следующей неделе в Сенате США.
В следующем году Соединенные Штаты выделят на военную поддержку Украины $400 млн, следует из законопроекта.
