Палата представителей США одобрила проект масштабного военного бюджета

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов — Палата представителей — приняла законопроект о оборонной политике, разрешающий рекордные $901 млрд ежегодных военных расходов, пишет Reuters.

Результаты голосования — 312 голосов против 112 в пользу Закона о национальной обороне (NDAA). Ожидается, что он будет принят на следующей неделе в Сенате США.

В следующем году Соединенные Штаты выделят на военную поддержку Украины $400 млн, следует из законопроекта.

