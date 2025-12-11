 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Палата представителей США одобрила проект масштабного военного бюджета

Палата представителей США одобрила проект военного бюджета с поддержкой Киева

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов — Палата представителей — приняла законопроект о оборонной политике, разрешающий рекордные $901 млрд ежегодных военных расходов, пишет Reuters.

Результаты голосования — 312 голосов против 112 в пользу Закона о национальной обороне (NDAA). Ожидается, что он будет принят на следующей неделе в Сенате США.

В следующем году Соединенные Штаты выделят на военную поддержку Украины $400 млн, следует из законопроекта.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
палата представителей США оборонный бюджет Украина
