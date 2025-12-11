 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Якутии

Пять человек, в том числе двое детей погибли при пожаре в Якутии, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Хангаласская в селе Октемцы Хангаласского района поступило в пожарно-спасательную службу 11 декабря рано утром.

На момент прибытия пожарных дом и гараж горели открытым огнем. Общая площадь возгорания - 127 кв.м. В ведомстве уточнили, что в тушении участвовали 15 человек Республиканской пожарной охраны и три единицы техники.

На месте пожара обнаружены тела пятерых погибших. Причину, виновное лицо и ущерб устанавливает дознаватель МЧС России.

Пожар в торговом центре в Улан-Удэ охватил 1 тыс. квадратных метров
Общество
Фото:МЧС России по Республике Бурятия

Накануне, 10 декабря, произошел пожар в торговом центре «Баянгол» на улице Терешковой в Улан-Удэ. Возгорание произошло на втором этаже здания, самостоятельно эвакуировались 50 человек, из них пять обратились за помощью, троих госпитализировали. 

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Якутия МЧС погибшие
