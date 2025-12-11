Ким Чен Ын возложил цветы в память посла России в КНДР Мацегоры

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил российское посольство в Пхеньяне, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью посла России в Северной Корее Александра Мацегоры, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын возложил цветы в память дипломата и встретился с членами семьи умершего, а также сотрудниками диппредставительства.

Он назвал Мацегору способным дипломатом, внесшим значимый вклад в историю двусторонних отношений, а также «близким другом и настоящим товарищем». По словам Ким Чен Ына, смерть посла стала большой утратой для обеих стран в период развития их сотрудничества.

Александр Мацегора умер 6 декабря. За несколько недель до кончины, 21 ноября, он отпраздновал свой 70-й день рождения. 9 декабря в связи со смертью посла Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому посольству в Пхеньяне.

Мацегора работал послом с 2014 года. С сентября 2011 года он занимал пост заместителя директора первого департамента Азии при центральном аппарате Министерства иностранных дел России.