Военная операция на Украине
WSJ сообщила, что соглашение ЕС по активам России не гарантировано

WSJ: ЕС может не согласовать конфискацию активов России на следующей неделе
Военная операция на Украине
В ЕС усомнились, что смогут на следующей неделе договориться о кредите Украине за счет замороженных российских активов, пишет WSJ. Альтернативные варианты финансирования выглядят дороже и вызывают политические споры внутри ЕС
Европейские лидеры вряд ли смогут договориться о кредите Украине за счет замороженных российских активов на предстоящем саммите Евросоюза (ЕС), сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что решение по финансированию Украины на 2026–2027 годы будет принято на саммите ЕС 18–19 декабря. По предложению ЕК, Украина может начать получать кредитные средства уже в апреле будущего года. Однако, говорится в материале, достижение соглашения «далеко не гарантировано».

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта допустил, что заседание Совета ЕС может продлиться и до 20 декабря, если не удастся прийти «к положительному заключению», писало Politico.

В начале декабря коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «потенциальный репарационный кредит» для Украины, который будет обеспечен активами России, а также альтернативный вариант финансирования Украины — заимствования, которые будут опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»).

С критикой плана использования замороженных российских активов выступили Бельгия, Euroclear и Европейский центральный банк. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что рассматривает возможность подачи судебного иска из-за плана Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов. Он добавил, что ЕК будет сложно за такое короткое время найти юридическое и финансовое обоснование для использования российских активов.

WSJ пишет, что у Европейского союза есть варианты привлечь новый долг на финансовых рынках или рассчитывать на отдельные страны-участницы. При этом оба сильно ударят по кошельку европейских государств и Украины, и каждый из них вызвал бы новые политические трудности для правительств ЕС.

Альтернативный вариант — с выпуском долговых обязательств под гарантию бюджета ЕС, который уже помог привлечь $54 млрд — несет в себе ряд недостатков, говорится в материале. Так, он увеличит государственный долг Украины и ухудшит ее финансовые позиции, а также потребует единогласного одобрения, в то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет против.

Послы ЕС на текущей неделе будут работать «сверхурочно» и проведут три встречи в попытке убедить Бельгию согласиться на выделение финансирования Украине за счет российских активов, отмечала FT.

Москва пригрозила «серьезными последствиями» в случае конфискации своих зарубежных активов и расценивает любые действия с ними как воровство и предупреждает о возможных ответных мерах.

