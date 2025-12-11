В Instagram запустили алгоритм для контроля за рекомендациями Reels

Фото: Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В приложении Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) появился новый инструмент Your Algorithm («Твой Алгоритм»), дающий пользователям возможность видеть и настраивать темы, влияющие на рекомендации для коротких вертикальных видео Reels, сообщает TechCrunch.

Новый раздел открывается при нажатии на иконку с двумя линиями и сердцами в правом верхнем углу экрана. В нем отображается список интересов, который формируется на основе пользовательской активности и суммируется алгоритмами искусственного интеллекта.

Сервис показывает, какие темы Instagram считает наиболее релевантными, и позволяет указывать, каких тем пользователю стоит показывать больше или меньше. При необходимости можно вручную добавить интерес, которого нет в списке, и рекомендации будут адаптированы. Пользователи также смогут делиться кратким описанием своих предпочтений в Stories.

Функция стала доступна в США с 10 декабря и в ближайшее время начнет распространяться на других пользователей англоязычной версии. В дальнейшем Instagram планирует расширить действие инструмента на вкладку Explore («Интересное») и другие разделы приложения.