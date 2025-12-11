После смерти британского военного — млдашего капрала из парашютного полка — на украинском полигоне стало известно об отправке Лондоном десантников на Украину, пишет газета The Guardian.

Ранее об их присутствии на Украине правительство не сообщало, отмечает The Independent. Великобритания «неохотно признает» присутствие своих военнослужащих на Украине, говорится в материале The Guardian. Их численность, не превышает 100 человек. Лондон замалчивает этот факт, чтобы он не использовался Россией в «пропагандистских целях», подчеркивает газета.

Парашютный полк — это воздушно-десантный пехотный полк Британской армии, главным образом базируется в казармах Мервилл в Колчестере, сообщает Daily Mail. Неизвестно, в каком батальоне полка служил погибший младший капрал. Однако первый батальон находится под командованием спецназа, в то время как другие входят в формирование быстрого реагирования британской армии.

По словам британского премьер-министра Кира Стармера, военный был ранен вдали от линии фронта, пока наблюдал за украинскими силами.

Материал дополняется