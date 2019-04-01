Дело Baring Vostok

В феврале на Майкла Калви и еще пять топ-менеджеров Baring Vostok и связанных с ними лиц было заведено дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявителем по делу стал миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов (4,8%). Калви вину не признает и связывает дело с акционерным конфликтом.​ Юсупов связь между подачей заявления в правоохранительные органы и конфликтом отрицает.