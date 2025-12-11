«Ромир» выяснил, сколько бургеров может купить россиянин

По итогам третьего квартала «индекс бургера», отражающий покупательскую способность россиян, в среднем по стране вырос на 18% год к году. Лидером рейтинга вновь стала Москва, жители которой могут позволить 1025 бургеров

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В третьем квартале 2025 года потребители в Москве могли себе позволить купить 1025 условных бургеров на месячный доход, а в среднем по России показатель составил 574 штуки, говорится в исследовании российского потребрынка от «Ромира» (есть у РБК).

Показатель покупательной способности населения, получивший название «индекс бургера», рассчитывается на основе двух групп данных: потребительской панели «Ромир», которая анализирует реальное покупательское поведение граждан России по данным из чеков и охватывает 40 тыс. потребителей из 15 тыс. домохозяйств;

данных Росстата о средней заработной плате в России.

Москва традиционно возглавляет рейтинг по количеству бургеров, доступных на среднюю зарплату. По итогам июля—сентября показатель в столице вырос на 23% относительно аналогичного периода 2024 года. В Санкт-Петербурге индекс увеличился на 4% — 593 бургера. В среднем по России показатель вырос на 18% год к году.

По федеральным округам данные выглядят следующим образом:

Дальневосточный федеральный округ — 685 бургеров (+30%);

Сибирский федеральный округ — 555 бургеров (+29%);

Центральный федеральный округ — 734 бургера (+23%);

Северо-Западный федеральный округ — 618 бургеров (+23%);

Уральский федеральный округ — 571 бургер (+15%);

Северо-Кавказский федеральный округ — 313 бургеров (+11%);

Приволжский федеральный округ — 443 бургера (+13%);

Южный федеральный округ — 385 бургеров (+8%).

Директор по работе с клиентами «Ромира» Маргарита Абрамкина отметила, что рост «индекса бургера» говорит о позитивных тенденция в реальных доходах россиян и стабильном спросе на рынке общепита. «Региональные различия сохраняются, но в большинстве округов жители могут позволить себе больше, чем год назад — что создает возможности для сетей быстрого питания, локальных брендов и расширения нового формата стритфуда», — резюмировала она.