 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

«Ромир» выяснил, сколько бургеров может купить россиянин

«Ромир»: россиянин может купить в среднем 574 бургера на месячную зарплату
По итогам третьего квартала «индекс бургера», отражающий покупательскую способность россиян, в среднем по стране вырос на 18% год к году. Лидером рейтинга вновь стала Москва, жители которой могут позволить 1025 бургеров
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В третьем квартале 2025 года потребители в Москве могли себе позволить купить 1025 условных бургеров на месячный доход, а в среднем по России показатель составил 574 штуки, говорится в исследовании российского потребрынка от «Ромира» (есть у РБК).

Показатель покупательной способности населения, получивший название «индекс бургера», рассчитывается на основе двух групп данных:

  • потребительской панели «Ромир», которая анализирует реальное покупательское поведение граждан России по данным из чеков и охватывает 40 тыс. потребителей из 15 тыс. домохозяйств;
  • данных Росстата о средней заработной плате в России.

Москва традиционно возглавляет рейтинг по количеству бургеров, доступных на среднюю зарплату. По итогам июля—сентября показатель в столице вырос на 23% относительно аналогичного периода 2024 года. В Санкт-Петербурге индекс увеличился на 4% — 593 бургера. В среднем по России показатель вырос на 18% год к году.

Продукты для новогоднего стола подорожали. Сколько придется потратить
Life
Салат &laquo;Оливье&raquo;

По федеральным округам данные выглядят следующим образом:

  • Дальневосточный федеральный округ — 685 бургеров (+30%);
  • Сибирский федеральный округ — 555 бургеров (+29%);
  • Центральный федеральный округ — 734 бургера (+23%);
  • Северо-Западный федеральный округ — 618 бургеров (+23%);
  • Уральский федеральный округ — 571 бургер (+15%);
  • Северо-Кавказский федеральный округ — 313 бургеров (+11%);
  • Приволжский федеральный округ — 443 бургера (+13%);
  • Южный федеральный округ — 385 бургеров (+8%).

Директор по работе с клиентами «Ромира» Маргарита Абрамкина отметила, что рост «индекса бургера» говорит о позитивных тенденция в реальных доходах россиян и стабильном спросе на рынке общепита. «Региональные различия сохраняются, но в большинстве округов жители могут позволить себе больше, чем год назад — что создает возможности для сетей быстрого питания, локальных брендов и расширения нового формата стритфуда», — резюмировала она.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
покупательная способность бургер общепит
Материалы по теме
Сборы ребенка в школу подорожали в России в 1,5-2 раза за шесть лет
Общество
Костин ответил на вопрос о западном бизнесе фразой про российский бигмак
Бизнес
Набиуллина объяснила сохранение высоких инфляционных ожиданий в России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 03:08 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 03:08
Палата представителей США одобрила проект военного бюджета Политика, 03:12
«Ромир» выяснил, сколько бургеров может купить россиянин Экономика, 03:00
Президент Эстонии заявил об отказе терпеть требования глупых людей Политика, 02:52
Прокуратура проверит задержку рейса Хабаровск — Москва Политика, 02:33
В Coca-Cola сменится гендиректор Бизнес, 02:27
Создатель ядерного щита России Радий Илькаев умер в возрасте 87 лет Общество, 01:41
Десять аэропортов России приостановили полеты Политика, 01:28
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Instagram запустили алгоритм для контроля за рекомендациями Reels Технологии и медиа, 01:27
Собянин заявил об уничтожении более 30 дронов, летевших на Москву Политика, 01:14
В четырех столичных аэропортах ограничили полеты Политика, 01:08
WSJ сообщила, что соглашение ЕС по активам России не гарантировано Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Воронежской области из-за дронов загорелся промышленный объект Политика, 00:50
Трамп поговорил об Украине с лидерами Франции, Германии и Британии Политика, 00:49