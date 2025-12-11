 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Прокуратура проверит задержку рейса Хабаровск — Москва

Сюжет
Военная операция на Украине

Хабаровская транспортная взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Хабаровска в Москву, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Вылет, запланированный на 10 декабря в 12:50 по местному времени (05:50 мск), перенесен «по техническим причинам». Отправления ожидают 230 пассажиров. Новый вылет назначен на 15:00 по местному времени (08:00 мск). «Авиаперевозчиком организовано предоставление гражданам обязательных услуг», — заверили в ведомстве.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий скорректировано расписание рейсов Николаевск-на-Амуре — Аян, Охотск — Хабаровск и обратных направлений.

Десять аэропортов России приостановили полеты
Политика

Накануне, в 23:41 мск 10 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников, летевших на Москву. Было сбито более 10 дронов.

На фоне сообщений Собянина представитель Росавиации объявил об ограничениях для десяти аэропортов России. В частности, прием и отправку рейсов приостановили три аэропорта Москвы — Шереметьево, Внуково и Домодедово. Такие меры вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

