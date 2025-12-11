Собянин заявил об отражении атаки еще пяти дронов, летевших на Москву

Средства ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

В 00:43 мск он объявил о двух уничтоженных дронах, в 01:07 мск — о третьем, в 01:22 мск — о четвертом. Менее чем через полчаса он сообщил о пятом за ночь сбитом дроне — в 01:42 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого, в период с 08:02 мск 10 декабря по 00:13 мск 11 декабря, мэр сообщил об отражении атаки пяти дронов, направлявшихся в сторону Москвы.

В 23:51 мск представитель Росавиации Артем Кореняко объявил об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов для столичного аэропорта Шереметьево. Он напомнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Позднее, в 00:59 мск, рейсы приостановили два других аэропорта Москвы — Внуково и Домодедово.