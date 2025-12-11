 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Собянин заявил об отражении атаки еще пяти дронов, летевших на Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Средства ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

В 00:43 мск он объявил о двух уничтоженных дронах, в 01:07 мск — о третьем, в 01:22 мск — о четвертом. Менее чем через полчаса он сообщил о пятом за ночь сбитом дроне — в 01:42 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Над регионами России за три часа сбили 37 дронов
Политика

До этого, в период с 08:02 мск 10 декабря по 00:13 мск 11 декабря, мэр сообщил об отражении атаки пяти дронов, направлявшихся в сторону Москвы.

В 23:51 мск представитель Росавиации Артем Кореняко объявил об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов для столичного аэропорта Шереметьево. Он напомнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Позднее, в 00:59 мск, рейсы приостановили два других аэропорта Москвы — Внуково и Домодедово.

