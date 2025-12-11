В двух столичных аэропортах ограничили полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичных аэропортах «Домодедово» и «Внуково», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он.

Менее часа назад полеты запретили также в Иванове (Южный), Тамбове (Донское) и Ярославле (Туношна).

До этого Кореняко сообщил, что в московском аэропорту Шереметьево также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил за вечер о четырех сбитых беспилотниках.

