Военная операция на Украине⁠,
0

Десять аэропортов России приостановили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Иванова (Южный), Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса и Махачкалы (Уйташ) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения также действуют в трех авиагаванях Москвы — Шереметьево, Внуково и Домодедово. Меры, как напомнил Кореняко, нужны для обеспечения безопасности полетов. Их вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России
Политика
Фото:Роман Пименов / ТАСС

С 23:41 мск по 01:07 мск мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых дронах, летевших на Москву.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов аэропорты Росавиация
