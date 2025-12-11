Десять аэропортов России приостановили полеты

Аэропорты Иванова (Южный), Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна), Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса и Махачкалы (Уйташ) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения также действуют в трех авиагаванях Москвы — Шереметьево, Внуково и Домодедово. Меры, как напомнил Кореняко, нужны для обеспечения безопасности полетов. Их вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

С 23:41 мск по 01:07 мск мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых дронах, летевших на Москву.