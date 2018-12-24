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Неделя облегчила баррель на 11%
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Газета
Неделя облегчила баррель на 11%
Газета № 227 (2951) (2412) Экономика, 21 дек, 21:59
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Неделя облегчила баррель на 11%
Как долго будет продолжаться падение цен на нефть
Цены на нефть за неделю упали почти на 11% — это один из крупнейших недельных обвалов за три года. Котировки Brent опускались до минимума с июля 2017 года, ниже $53 за баррель
Фото: Martin Divisek / Bloomberg

Цена нефти Brent в пятницу, 21 декабря, снизилась на 1,1%, до $53,75 за баррель (данные по состоянию на 18:56 мск). Падение за торговую неделю составило 10,8%. Недельный обвал стал одним из крупнейших за три года.

Четыре недели назад Brent с пятницы по пятницу подешевела на 11,9%. Сегодня, когда нефть опускалась до $52,81 за баррель, недельный показатель достигал минус 12,4%, хотя потом Brent отыграла около $1.

ОПЕК+ не помогла

Соглашение стран — экспортеров нефти в формате ОПЕК+ об ограничении добычи в начале декабря лишь временно подстегнуло цены — до $60–61 за баррель. Международное энергетическое агентство (МЭА) 13 декабря заявляло, что котировки Brent, по-видимому, достигли дна в районе $60 за баррель. Но нефть быстро вернулась к негативному тренду последних месяцев. Она дешевеет девять из 11 последних недель, с начала этого цикла нефть потеряла более трети стоимости.

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Бизнес

Основные факторы падения нефти усиливаются. Это избыточное предложение в связи с бумом сланцевой добычи в США (в этом году США стали крупнейшим нефтепроизводителем в мире) и торможение глобального экономического роста, подразумевающее более низкий спрос на топливо.

Около 40% мирового ВВП приходится на США и Китай, следует из данных Всемирного банка. В Китае главная тема экономической повестки — замедление роста, а в США основные фондовые индексы приближаются к первому годовому спаду за десятилетие, экономисты обсуждают возможность рецессии.

Снижаются в этом году не только американские индексы: в «медвежьем» цикле (падение на 20% или больше относительно последних максимумов) находятся фондовые индексы Китая (Shanghai Composite), Гонконга, Южной Кореи, Японии, Италии, Германии, Испании.

Влияние ФРС

В среду на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) США подтвердила опасения экспертов, что экономика замедляется, понизив прогноз по росту ВВП в следующем году с 2,5 до 2,3%. ФРС повысила ключевую ставку на четверть пункта, до 2,25–2,5% годовых, и спрогнозировала еще два повышения в 2019 году.

Политический фактор риска для экономики США, который тоже повлиял на американские индексы и опосредованно на нефтяные цены, — угроза частичной приостановки работы федерального правительства (shutdown). Это произойдет в полночь на субботу по времени Вашингтона (8:00 мск 22 декабря) в том случае, если конгресс, разделенный между демократами и республиканцами, не договорится о бюджетных расходах. Президент США Дональд Трамп требует одобрить выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, демократы выступают против.

Рубль реагирует на нефть

Курс доллара в пятницу вечером достиг 69 руб. (-0,9% за день). Дешевле в последние месяцы российская валюта стоила только в сентябре на фоне ожидания новых санкций США.

Рубль упал вслед за нефтью, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов. На фоне действия бюджетного правила, в рамках которого Минфин и ЦБ закупают валюту на рублевые сверхдоходы от нефти дороже $40 (и направляют ее в резервы, а не в экономику), корреляция курса рубля и цены Brent в 2018 году снизилась, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Однако в последние дни рубль и Brent двигаются примерно в одном направлении.

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Экономика

«Графики цены на нефть и рубля [в последнее время] очень похожие. Выглядит действительно так, что это связано с ценой на нефть. До этого корреляции с нефтью не было, и рубль больше реагировал на новости, связанные с потоками капитала», — говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Рубль не поддержали новости о скором снятии санкций с компаний Олега Дерипаски (UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго»): сразу после этого российская валюта укрепилась, но эффект был быстро исчерпан.

На усилении корреляции рубля и нефти сказывается отсутствие закупок валюты со стороны ЦБ, полагает Суверов. Рынок только готовится к возобновлению операций 15 января, которое ранее анонсировал ЦБ, выступающий агентом закупок валюты для Минфина. Еще один фактор — продажа рисковых активов по всему миру, которая включает и валюты сырьевых стран, добавляет экономист.

Не стоит обращать внимание на корреляцию рубля и нефти, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В конце года традиционно наблюдается дефицит валютной ликвидности, к тому же желание уйти в валюту подогревается приближающимся возвращением ЦБ на валютный рынок и ожиданием новых санкций США, объясняет он динамику рубля. «Уже в начале следующего года, когда интервенции возобновятся, она [корреляция рубля и нефти] должна полностью исчезнуть», — отмечает Мурашов.

Авторы: Иван Ткачёв, Антон Фейнберг.
Теги: цены на нефть , Brent , Курс рубля
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