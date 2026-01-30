Трамп анонсировал хорошие новости от Уиткоффа

У спецпосланника Стива Уиткоффа, заявил есть хорошие новости, заявил президент США Дональд Трамп, представляя Уиткоффа на мероприятии в Белом доме. Республиканец не раскрыл подробности.

«Спецпосланник Стив Уиткофф, у которого есть довольно хорошие новости», — сказал он. РБК ведет трансляцию.

Уиткофф активно вовлечен в урегулирование конфликта на Украине. Он в том числе проводит переговоры с российской стороной, включая недавние встречи в Абу-Даби и Москве.

Ранее 29 января он заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.

Материал дополняется