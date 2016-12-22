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ЦБ вернется к закупке валюты на открытом рынке в январе
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ЦБ вернется к закупке валюты на открытом рынке в январе
Финансы, 13:31
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ЦБ вернется к закупке валюты на открытом рынке в январе
Регулятор принял решение возобновить в январе покупки валюты для Минфина на открытом рынке, прерванные в августе этого года. Закупки были прерваны из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций
Фото: Beawiharta / Reuters

Банк России возобновляет покупки валюты в рамках бюджетного правила с 15 января. «Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке», — говорится в сообщении регулятора.

Одновременно ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75%.

Возвращение на валютный рынок окажет негативное влияние на рубль, говорил РБК макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В этой ситуации логично защитить рубль — поднять ключевую ставку, предсказывал директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Курс рубля сдержанно отреагировал на решения Центробанка, сначала он подрос с 66,41 руб. до 66,23 руб. по отношению к доллару, но затем доллар отыграл снижение.

Регулятор приостановил закупки валюты для Минфина 23 августа на месяц на фоне повышенной волатильности рубля, вызванной угрозой новых санкций со стороны США. 14 сентября вместе с повышением ставки Центробанк принял решение отложить возобновление покупки валюты до конца года, но предупредил, что возобновит закупки не в автоматическом режиме, а на основании анализа складывающейся к концу года ситуации.

Замах на рубль: почему ЦБ возвращается к закупке валюты на открытом рынке
Экономика

Закупки валюты совершаются в соответствии с бюджетным правилом, в соответствии с которым власти приобретают валюту на сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 за баррель и направляют ее в резервы. После моратория на рыночные закупки Министерство финансов продолжило закупать валюту напрямую от ЦБ. Ведомство уже определило, что в период с 7 декабря по 14 января направит на покупку валюты 366,1 млрд руб. Всего за 2018 год Минфин закупит $65,6 млрд, потратив на это более 4,1 трлн руб., подсчитал для РБК директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

До паузы Центробанк приобретал валюту для Минфина в установленных на месяц объемах, поделенных на количество рабочих дней. Исключениями, когда ЦБ не закупал валюту, были отдельные дни, когда наблюдался низкий объем торгов, или, например, повышенная волатильность. Незакупленные объемы равномерно распределялись на оставшиеся дни месяца.

28 ноября Набиуллина объявила, что ЦБ планирует вернуться к регулярным покупкам валюты в следующем году при «сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках». Объемы, невыкупленные за время паузы, растянувшейся на всю осень и начало зимы, ЦБ планирует закупать на рынке позднее в рамках так называемых отложенных покупок. Набиуллина отдельно отмечала, что если решение по отложенным покупкам и будет принято, их будут осуществлять как минимум до 2021 года.

Решение о том, в каком объеме проводить отложенные в 2018 году покупки иностранной валюты, будет принято после 15 января, объявил сегодня регулятор. «Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет», — подчеркнули в ЦБ.

Автор: Павел Казарновский.
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