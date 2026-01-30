Власти Петербурга объяснили, зачем в метро проверяют экраны телефонов

Сотрудники петербургского метрополитена просят пассажиров показать экран телефона в связи с повышенными мерами безопасности. Об этом вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил на прямой линии.

Вопрос поступил на прямую линию от местного жителя. Он поинтересовался у Полякова, почему в подземке появились объявления о том, что пассажиры при входе в метро должны показать включенный экран своего телефона, если этого потребуют сотрудники.

«Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. <...> На сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, время непростое. Прошу жителей и гостей нашего города отнестись к этому с пониманием», — ответил вице-губернатор.

Поляков подчеркнул, что сотрудники метрополитена не проверяют содержимое телефона и не просят пассажиров разблокировать устройство. «Включили экран, показали, что это телефон, а не что-то другое и, соответственно, пошли дальше», — заключил он.

Впервые о просьбе показать экраны гаджетов при входе в подземку петербуржцы сообщили в августе 2025 года. Городской комитет по транспорту объяснил эти меры приказом Министерства транспорта, который вступил в силу в марте 2025 года. В нем говорится, что пассажир должен подтвердить работникам подземки работоспособность своих устройств для проезда в метро. Это требование связали с обеспечением защиты пассажиров и «пресечением возможных негативных последствий».