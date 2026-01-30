«Бэтмен» раскритиковал власти США из-за сотрудничества с ICE. Видео

Video

Мужчина в костюме Бэтмена пришел на заседание городского совета Санта-Клары и раскритиковал местные власти за сотрудничество с агентами ICE (Иммиграционной таможенной службы) во время подготовки и проведения Супербоула.

Мужчина обвинил власти в том, что они подвергают жителей Санта-Клары опасности, позволяя агентам ICE присутствовать в городе. Он призвал не предоставлять федеральной службе городские ресурсы и не оказывать содействия ее работе. В своей речи мужчина назвал городской совет «трусами» и заявил, что они станут «предателями», если допустят прибытие агентов ICE в Санта-Клару.

Супербоул — финальный матч чемпионата NFL. В 2026 году он пройдет 8 февраля на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния. Музыкальным хедлайнером станет пуэрто-риканский певец Bad Bunny.

В январе 2026 года агенты ICE застрелили двоих людей во время рейдов в городе Миннеаполис. В начале месяца была убита 37-летняя Рене Макклин Гуд, а на прошлой неделе застрелен 37-летний Алекс Джеффри Претти. После этого в штате Миннесота начались массовые протесты.