Правило на ₽4 трлн: как закупки валюты повлияли на российскую экономику

По итогам 2018 года Минфин закупит в резервы валюты на 4,2 трлн руб. Чиновники и аналитики расходятся во мнении, стоит ли менять бюджетное правило в нынешних условиях

Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов (справа) (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Минфин раскрыл объем закупок валюты в последний месяц 2018 года — с 7 декабря по 14 января министерство направит на эти операции 366,1 млрд руб. Таким образом, по итогам года правительство закупит валюты на 4,2 трлн руб. (или $67 млрд), оценивает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Но в последние месяцы правило поменялось: вместо того чтобы закупать валюту на открытом рынке, как это и делалось изначально, Минфин приобретает ее напрямую у Центробанка, а резервы государства, как следствие, формируются за счет резервов ЦБ.

Переосмыслить правила

Нынешний период — хорошее время «для переосмысления подхода к бюджетному правилу», написали в обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и аналитик Валерия Волгарева. В то время как цена отсечения в бюджетном правиле составляет чуть больше $40, цена нефти, балансирующая бюджет, находится на значительно более высоком уровне — $58, и даже повышение НДС с 18 до 20%, которое вступит в силу со следующего года, позволит снизить ее лишь до $50, отмечают эксперты. Текущее расхождение похоже на положение в период 2013–2014 годов и «говорит о желании правительства ужесточать [бюджетную] политику в будущем», отмечается в обзоре. Но тогда власти, чтобы достичь этой цели, замедляли темпы роста расходов бюджета, а сейчас такой возможности нет — чиновники должны выполнять майский указ президента Владимира Путина. По этой же причине не стоит списывать со счетов и возможное возвращение к обсуждению роста налогов.

В рамках нынешнего бюджетного правила, которое действует с февраля 2017 года, Минфин ежемесячно приобретает валюту на сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 за баррель и направляет ее в резервы. ЦБ выступает агентом Минфина по закупкам и выходит с ними на открытый рынок. Из-за растущих нефтяных котировок объемы операций последовательно увеличивались последние четыре месяца, с августа по ноябрь, каждый раз обновляя рекорд: так, в июле объем закупок составлял 347,7 млрд руб. (15,8 млрд руб. ежедневно), а к ноябрю достиг отметки 525,8 млрд руб. (25 млрд руб. каждый рабочий день). В декабре, под конец года, власти обойдутся без нового рекорда и закупят валюты на 366 млрд руб. — это связано со снижением средней цены на нефть Urals, которая в ноябре сократилась до $64,8 за баррель, после того как три месяца стабильно находилась на уровне свыше $70.

Сейчас бюджетное правило, которое изначально мешало укрепляться рублю, прямого влияния на российскую валюту не оказывает. До конца года операции на внутреннем валютном рынке проходить не будут: ЦБ приостановил их в августе, чтобы снизить волатильность на финансовых рынках во время падения российской валюты.

Возобновление скоро

Возобновить операции на открытом рынке регулятор может с 15 января, сообщила в конце ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Это произойдет в случае, если текущая ситуация на рынках не изменится, подчеркнула она. Если ЦБ решит осуществить и отложенные закупки (то есть выкупить на рынке валюту, которую в последние месяцы Минфин приобретал у регулятора напрямую), то будет «их осуществлять очень плавно как минимум до 2021 года», указывала Набиуллина.

Впрочем, отказ от операций на открытом рынке не стал поводом для их прекращения — сейчас Минфин осуществляет закупки напрямую у ЦБ. Таким образом, Фонд национального благосостояния (ФНБ) с августа пополняется за счет резервов регулятора (им, как объясняла Набиуллина, это не мешает: резервы не сокращаются, а лишь медленнее растут). Из 4,2 трлн руб., направленных на валюту в 2018 году, примерно половина пришлась на прямые закупки на рынке и половина — на средства ЦБ, оценивает Полевой.

Текущий формат правила «был идеально подходящим для сценария умеренно высоких цен на нефть и притока капитала, как это было, когда запускали бюджетное правило», пишут аналитики Альфа-банка. Но при сильном росте цен на нефть и оттоке капитала, которые наблюдались в 2018 году, оно «стало угрозой для валютного рынка», полагают экономисты: даже после приостановки закупок доллар стоит 65–67 руб. Международный опыт показывает, что всего 20% сырьевых стран сохранили бюджетные правила в первоначальном виде, а их корректировка — «стандартная международная практика».

«Бюджетное правило изначально должно было быть мягче (на $45). Сейчас никто его менять, конечно же, не будет. Но можно обсуждать корректировку механизма покупки валюты, возможно, внести сезонность в соответствии с сезонностью счета текущих операций», — считает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Момент прошел

Однако сейчас ориентир правила на цены на нефть уже не кажется таким непреложным, как в середине года, отмечает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Эксперты неоднократно призывали смягчить бюджетное правило и направить часть сверхдоходов на производительные отрасли для ускорения роста. Довольно часто об этом говорил и нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Минфин столь же последовательно отказывался его менять, подчеркивая, что действие правила снижает зависимость рубля от цен на нефть, а его частое изменение отпугивает инвесторов. Правительство уже имеет опыт корректировок: нынешняя инкарнация правила не первая, с 2004 года это уже четвертый его формат.

Сейчас правило не несет очевидного негативного эффекта для роста, поэтому механизм лучше сохранить, полагает Куликов. Неопределенность с долгосрочными ценами на нефть велика: например, США во второй половине 2019 года могут ввести в действие большой объем трубопроводных мощностей, а это приведет к снижению котировок даже в условиях новых договоренностей ОПЕК+ и может «пробить» и цену отсечения, указывает эксперт.

«Правило на то и правило, чтобы его исполнять, невзирая на складывающиеся условия. Более того, в самом правиле есть ряд стабилизирующих механизмов, связанных с курсом рубля и объемом займов, а также возможностью расходовать дополнительные доходы после того, как ликвидная часть ФНБ достигнет 7% ВВП», — отмечает Полевой.

Инвестировать в Египет Объем ФНБ приблизится к 7% ВВП уже в следующем году, и власти уже задумались над тем, куда направлять нефтегазовые допдоходы. Министр экономического развития Максим Орешкин предлагал инвестировать деньги ФНБ за рубеж, чтобы соблюсти логику бюджетного правила, которое помимо наполнения резервов призвано снизить зависимость рубля от цен на нефть. В частности, речь шла о проектах по поддержке экспорта через РЭЦ и ЭКСАР. А первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил, что часть средств можно направить на предоставление кредита на строительство АЭС в Египте, в котором участвует «Росатом» (общий объем займа может составить $25 млрд до 2028 года).

Основная цель властей сейчас — накопление резервов, а не экономический рост, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «Иметь постоянную растущую валютную подушку безопасности, чтобы, если случится какой-нибудь кризис, была возможность с ним справиться». Даже дополнительный негатив для рубля с этой точки зрения может рассматриваться как плюс, потому что он обеспечивает более высокую выручку экспортеров. Рост экономики слабый во многом как раз из-за такой консервативной бюджетной политики, подчеркивает Мурашов, однако в условиях санкций другая политика будет недальновидной.

«Мы сами себя вогнали в санкции. Из-за этих санкций мы вынуждены проводить консервативную политику. Лучше было бы жить без санкций и с несколько другой политикой. Но мы там, где мы есть, и в такой ситуации политику властей понять можно», — говорит он.