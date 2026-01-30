 Перейти к основному контенту
0

Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину

Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину
Video

Россия уже приостановила удары по Украине после обращения президента США Дональда Трампа к его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом республиканец заявил во время мероприятия в Овальном кабинете.

«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов (по Украине — ред.) из-за этой ужасно холодной погоды», — завил он.

Ранее Трамп заявил на совещании в Белом доме, что он лично призвал российского президента к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов). По словам республиканца, Путин ответил согласием.

Москва не подтверждала «энергетическое перемирие».

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Виктор Крайнов
Дональд Трамп США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
