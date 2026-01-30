Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину

Россия уже приостановила удары по Украине после обращения президента США Дональда Трампа к его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом республиканец заявил во время мероприятия в Овальном кабинете.

«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов (по Украине — ред.) из-за этой ужасно холодной погоды», — завил он.

Ранее Трамп заявил на совещании в Белом доме, что он лично призвал российского президента к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов (в начале февраля, по данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах Украины температура по ночам может опуститься до минус 27 градусов). По словам республиканца, Путин ответил согласием.

Москва не подтверждала «энергетическое перемирие».

Материал дополняется