Ректор ВГИК заявил о «добровольных цензорах», желающих стать официальными
В России появилось много «добровольных цензоров», категорично оценивающих явления в искусстве, не разбираясь в них глубоко. Такое мнение выразил ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев, передает корреспондент РБК.
Выступая на круглом столе в Госдуме, посвященном российскому кинематографу, Малышев вспомнил свой опыт работы в Госкино СССР.
«Я видел, как цензура, которая тогда была государственной, сколько крови, здоровья она портила творцам, и сколько хороших фильмов стали средними из-за этой цензуры», — сказал он.
Нынешние «добровольные цензоры» испытывают «явное желание» стать официальными, считает Малышев. По его словам, если допустить подобное развитие событий, в стране вновь появится жесткая государственная цензура.
«Это будет откат назад, и это будет вредить искусству. Искусство жесткой цензуры не терпит», — подчеркнул он.
Малышев родился 11 ноября 1949 года в селе Новопетровское Истринского района Московской области. В 1975-м окончил ВГИК, в 1987-м — Высшую партийную школу (ВПШ) при ЦК КПСС. В 1990 году был назначен на должность генерального директора Госфильмофонда СССР (ныне Госфильмофонд России).
Также работал заместителем министра культуры России, замруководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии. ВГИК возглавил в 2007 году.
На том же круглом столе актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук осудил «огульную» критику в адрес современного детского кино и сказочных фильмов, выступил в защиту фильма «Чебурашка». По его словам, история современного российского кинопроката началась в 2004 году, а до этого «было десять лет забвения и отсутствия кино».
