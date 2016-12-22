Как новое соглашение ОПЕК+ повлияет на цену нефти

Члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года. РБК разбирался, что это значит для России и что будет с ценами

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О чем договорились ОПЕК и другие страны

Участники соглашения ОПЕК+ (24 страны) договорились продлить сокращение добычи на 1,2 млн барр. в сутки, оно будет действовать до конца июня 2019 года с возможностью пересмотра в апреле, рассказал журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан. 800 тыс. барр. в сутки придется на страны ОПЕК, 400 тыс. барр. — на страны, не входящие в картель. Каждая должна сократить добычу нефти примерно на 3% от уровня октября 2018 года. Квот на сокращение нет, а Россия снизит добычу на 230 тыс. барр. в cутки, добавил он.

Для Ирана сделано исключение — ему добычу снижать не придется, заявил министр нефти этой страны Бижан Зангане. Впрочем аль Гадбан отметил, что исключений ни для кого нет, однако некоторые могут иметь свои соображения.

По данным МЭА, в октябре страны ОПЕК, участвующие в сделке, добывали 29,7 млн барр. в сутки; страны, не входящие в ОПЕК, — 18,7 млн, по сравнению с 18,9 млн барр. в сутки в октябре 2016 года. Сразу после новостей о договоренностях стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE подскочила более чем на 5%, до $63,3 за баррель.

В чем были разногласия

Накануне, 6 декабря, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ​рассказал журналистам, что страны ОПЕК не могут договориться, насколько картель готов сократить добычу, в том числе из-за неясной позиции России. Саудовская Аравия предложила Москве снизить ее на 300 тыс. барр. в сутки, но та соглашалась только на 150 тыс. барр. в сутки, писал Bloomberg со ссылкой на источники. России сложно сокращать добычу из-за холодов, объяснил министр энергетики Александр Новак.

Остается проблемой Иран, чья добыча пострадала из-за санкций США. Россия и Саудовская Аравия предлагали Тегерану хотя бы символически снизить добычу, чтобы поддержать сделку, но, по словам Зангане, исламская республика добилась исключения и сокращать добычу не будет.

Интересно, что участники ОПЕК не согласовали квоты для отдельных стран: это значит, что, если у Ирана упадет добыча, Саудовская Аравия сможет ее заместить, отметил аналитик АКРА Василий Танурков.

В целом сделка очень позитивна для рынка. Первоначально экономическая комиссия ОПЕК рекомендовала сократить добычу на 1,3 млн барр. в сутки, потом внезапно сократить добычу на 325 тыс. барр. в сутки решила Канада, так что ОПЕК скорректировала планы до 1 млн барр. в стуки, напомнил аналитик. Вместе с Канадой страны сократят добычу больше чем на 1,5 млн барр. в сутки, и это должно серьезно поддержать цены.

Что это значит для России

Для России сокращение некритично: в начале 2017 года все нефтяные компании сократили добычу на 300 тыс. барр. в сутки и не нарушали соглашение, напомнил аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Эта сделка выгоднее для России, чем первоначальная от 2016 года, считает Танурков. В октябре 2018 года страна добывала рекордные 11,4 млн барр. в сутки, а в октябре 2016 года (от этого уровня считалось сокращение в рамках первоначальной сделки) — 10,9 млн барр. в сутки, напомнил он. То есть даже с учетом нового сокращения добыча будет выше, чем в 2017 году. Конечно, это болезненно скажется на инвестиционных планах компаний, но в итоге они только выиграют: добычу они уменьшат на 2,5–3%, а цены на нефть вырастут на 5–10%, прогнозирует аналитик.

Что будет с ценами

Рынок отреагировал позитивно на решение ОПЕК+. «Но важны детали: как сокращение будет распределено между странами; исключены ли из коллективных обязательств Иран, Ливия, Нигерия; на какой срок заключены договоренности и т.д.», — отметил директор по исследованиям международной консалтинговой компании FGE в Лондоне Майкл Бэрри. До решения ОПЕК+ аналитики FGE оценивали, что понадобится сокращение примерно на 1,3 млн барр. в день, чтобы остановить снижение нефтяных цен. «Поэтому принятое решение по существу не меняет наш прогноз о том, что Brent останется в диапазоне $60–65 за баррель», — сказал Бэрри РБК.

Исход встречи можно считать позитивным — до этого переговоры концентрировались вокруг возможного сокращения на 1 млн барр. в день, отметил Bloomberg. Но все детали соглашения не ясны. Участники ОПЕК сообщили, что за базовый уровень для сокращения будут взяты показатели добычи за октябрь 2018 года. Но, судя по всему, за периметром сделки остались Иран, Нигерия и Ливия, а также, возможно, Венесуэла.

Величина сокращения была взята с запасом в расчете, что либо ожидаемые темпы роста мировой добычи нефти будут более устойчивыми, либо темпы роста мировой экономики и спроса будут ниже ожиданий, рассказал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. При отсутствии форс-мажоров на рынках этого соглашения более чем достаточно, чтобы застраховать цены на нефть от сильного падения, считает он. Стимулов для дальнейшего роста цен пока недостаточно: компании продолжают снижать издержки, и появляется все больше проектов, которые окупаются при $55–60 за баррель, увеличивая предложение, отметил Борисов. В 2019 году цена нефти будет составлять $60–70 за баррель, предполагает эксперт.