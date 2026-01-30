 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Заявление Трампа. Трансляция

Появились кадры заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением. Ранее его заявление анонсировал Белый дом.

Белый дом анонсировал заявление Трампа
Политика
Дональд Трамп

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе Политика, 02:46
«Бэтмен» раскритиковал власти США из-за сотрудничества с ICE. Видео Общество, 02:29
Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину Политика, 02:21
Amazon начал переговоры об инвестировании $50 млрд в OpenAI Бизнес, 02:03
Трамп анонсировал хорошие новости от Уиткоффа Политика, 01:51
Заявление Трампа. Трансляция Политика, 01:31
Власти Петербурга объяснили, зачем в метро проверяют экраны телефонов Общество, 01:29
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Омбудсмен рассказала, как украинцы при возможности переходят на русский Политика, 01:00
Трамп рассказал о просьбе не упоминать принимавшего «Оземпик» друга Общество, 00:54
Пензенский губернатор сделал выговор главе минздрава за задержку лекарств Общество, 00:51
Ректор ВГИК заявил о «добровольных цензорах», желающих стать официальными Общество, 00:45
Пресс-пул Белого дома сообщил о записке с упоминанием Путина Политика, 00:40
Россияне в 2025 году резко ускорили погашение рыночной ипотеки Финансы, 00:01