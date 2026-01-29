Сможет ли Трамп сменить власть на Кубе с помощью нефтяной блокады

Дональд Трамп продолжает говорить о скором «падении режима» на Кубе, усиливая экономическое давление на остров и его союзников. Какова ситуация в кубинской экономике и способна ли Гавана противостоять США — в материале РБК

Гавана, Куба (Фото: Norlys Perez / Reuters)

Как США усиливают давление на Кубу

Администрация Дональда Трампа предсказывает скорейший крах кубинской власти, ссылаясь на критическую ситуацию в экономике страны. Выступая на слушаниях в комитете сената по международным отношениям 28 января, госсекретарь Марко Рубио вновь подтвердил, что Вашингтон хочет увидеть смену режима на острове. «Однако это не означает, что мы собираемся предпринимать какие-то шаги прямо сейчас», — оговорился он. Вместе с тем Рубио подчеркнул, что новые власти Венесуэлы взяли на себя обязательство прекратить поставки нефти на Кубу. «Она (и.о. президента Боливарианской Республики Делси Родригес. — РБК) обязалась открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить им преференциальный доступ к производству и использовать доходы для закупки американских товаров», — объяснил Рубио.

Впервые Трамп заявил о скором крахе Кубы спустя несколько дней после военной операции в Венесуэле, в ходе которой американцы вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. При этом в Вашингтоне изначально делали акцент на том, что не планируют военных действий против островного государства, поскольку власть там «падет сама по себе», лишившись поставок нефти. «Не знаю, как они, если вообще смогут, удержатся на плаву, но у Кубы сейчас нет никаких доходов. Весь свой доход они получали от Венесуэлы, от венесуэльской нефти», — заявил Трамп 11 января.

Периодически американский лидер переходит к открытым угрозам в адрес Гаваны, указывая на то, что Куба «висит на волоске» и Штатам не остается ничего другого, кроме как «прийти и взорвать это место». В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что страна готова к защите. «Не надо нас запугивать, ваши нынешние угрозы напоминают нам все то, чем угрожали нам почти все прежние администрации США, у руля которых находились ястребы», — отметил кубинский лидер. По его словам, тем, кто обвиняет революцию в тяжелых экономических трудностях, «должно быть стыдно». «Потому что они знают и признают, что эти трудности являются результатом драконовских мер и крайней жесткости, которые США навязывали нам на протяжении шести десятилетий и которые сейчас грозят ужесточить», — добавил Диас-Канель.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014-го президент США Барак Обама заявил о необходимости нормализации двусторонних связей и взял курс на смягчение санкций. Дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены 20 июля 2015 года. Однако сближение приостановилось в 2017-м, после прихода в Белый дом Дональда Трампа. В частности, он ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Следующий президент США, Джо Байден, также выбрал курс на нормализацию отношений с Гаваной и перед уходом с поста решил исключить Кубу из списка государств — спонсоров терроризма. Вернувшийся в Белый дом Трамп почти сразу отменил этот указ, а также усилил финансовые и визовые рестрикции против Кубы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 28 января, что планы США усилить давление на Кубу «не имеют под собой оснований» и «вызывают глубокую тревожность».

В середине января The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация Трампа, оценив кубинскую экономику как «находящуюся на грани коллапса», начала искать среди правительства республики тех, кто мог бы содействовать смене власти на острове к концу 2026 года. В то же время, по данным издания, у США все еще нет конкретного плана действий, хотя они и рассматривают венесуэльский сценарий «как образец действий и предупреждение».

Что происходит с кубинской экономикой

Среди обсуждаемых в Вашингтоне мер — полная блокада поставок нефти на остров, утверждает Politico. Этого шага добиваются некоторые «ястребы» внутри президентской команды, включая Рубио, но окончательное решение еще не принято. Если США все-таки приведут в действие этот план, то в первую очередь он затронет Мексику, которая превратилась в последние годы в основного поставщика нефти для Кубы, поскольку Венесуэла сократила добычу и экспорт. После захвата Мадуро, как сообщил Reuters, администрация Трампа еще более усилила давление на Мехико.

26 января агентство Bloomberg сообщило, что мексиканская государственная нефтяная компания Pemex уже остановила отгрузку нефти Гаване. Журналисты обратили внимание на данные сервиса для отслеживания судов VesselFinder, согласно которым танкер Swift Galaxy, изначально следовавший из Мексики в направлении Кубы, изменил курс и направился в Данию. Комментируя эту информацию на брифинге 27 января, президент Мексики Клаудия Шейнбаум отметила, что решение поставлять нефть Кубе было принято из гуманитарных соображений. «Оно действует уже на протяжении многих лет, это не недавнее решение», — добавила она, отвечая на вопрос, продолжит ли Мексика поставки на Кубу, что некоторые СМИ интерпретировали как уход от ответа.

В настоящее время ситуация на острове, по оценкам экспертов аналитической компании Kpler, близка к критической. Они полагают, что при нынешнем уровне потребления Кубе хватит запасов нефти на 15–20 дней. Если поставки не возобновятся, власти республики будут вынуждены ввести жесткое нормирование на подачу электроэнергии, при том что во многих регионах страны и без того почти ежедневно имеют место блэкауты.

Согласно данным Kpler, в этом году Куба получила лишь около 85 тыс. барр. нефти. Это эквивалентно чуть более 3 тыс. барр. в сутки, тогда как в 2025 году средний объем поставок от всех союзников островного государства составлял 37 тыс. барр. в сутки. «Можно сказать, что Куба сможет продержаться 15–20 дней, если учитывать январскую поставку и те 460 тыс. барр., которые есть у острова в запасе», — заявила аналитик компании Виктория Грабенвегер.

В настоящее время население острова страдает от дефицита электроэнергии, перебоев с водоснабжением и роста цен (только за 2025-й Куба пережила четыре крупных блэкаута). Страна генерирует на 25% меньше электроэнергии, чем в 2019-м; как следствие — падение производства в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. В 2024-м производство сахара составило 160 тыс. т, или лишь 2,7% от уровня 1989-го, чего недостаточно даже для удовлетворения внутреннего спроса, а производительность труда, по оценкам Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ELAC), опустилась ниже уровня Гаити. Тем не менее в ответ на угрозы Трампа кубинцы выходят на акции в защиту революции, а Диас-Канель утверждает в соцсетях, что «тяжесть нынешнего времени их не остановит».

Как ситуация может развиваться дальше

Кубинское оппозиционное издание El Toque отмечает, что для полноценной морской блокады Кубы Соединенным Штатам потребуется провести сложную масштабную военно-морскую операцию. «Американцам придется развернуть и на постоянной основе поддерживать военно-морские силы, способные контролировать основные морские пути подхода к острову. Протяженность береговой линии составляет 5745 км; кроме того, Куба находится в зоне интенсивного международного судоходства. Блокада потребовала бы одновременного контроля нескольких районов — как на севере, так и на юге острова, а также маршрутов из Мексиканского залива, западной части Карибского моря и Атлантики», — отмечает издание. При этом, подчеркивается в публикации, американцы не смогут ограничиться перехватом только кубинских судов, что чревато конфликтами с третьими странами. El Toque приходит к выводу, что потенциальное нарушение свободы судоходства и риск региональной эскалации сделают одностороннюю военно-морскую блокаду США политически дорогостоящим и юридически спорным решением.

«Нет никаких сомнений в том, что ситуация на Кубе действительно очень тяжелая. Этот год станет решающим для острова, поскольку Кубе предстоит искать новых партнеров в экономической сфере, в первую очередь в обеспечении ее углеводородами», — заявил РБК советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. По его мнению, алармистские оценки, согласно которым запасы нефти на острове иссякнут в ближайшее время, могут оказаться вполне оправданными. «Однако это не означает, что в течение этих 15–20 дней Куба не получит нефть от России или других стран, которые экспортируют нефть и готовы поддержать остров. Конечно, отвечать за решения Шейнбаум довольно сложно. Однако, на мой взгляд, Мексика все-таки достаточно самостоятельна и последовательна в своей политике. Другое дело, что к концу 2025 года поставки нефти из этой страны на Кубу сократились. Связано ли это исключительно с угрозой американских санкций, сказать трудно», — подчеркивает эксперт.

Экономическая ситуация на Кубе резко ухудшилась из-за последствий пандемии и экономического давления США во время первого президентского срока Трампа. В июне 2021-го имела место серия крупнейших с 1990-х годов антиправительственных протестов в Гаване и других крупных городах, начавшихся после введения нормирования продуктов питания и медикаментов. Летом 2022 года серия аварий на ключевых теплоэлектростанциях Кубы привела к выводу из строя почти 40% генерирующих мощностей. Президенту Диас-Канель пришлось по национальному телевидению разъяснять технические проблемы, с которыми сталкиваются работающие на нефти электростанции. В одном из эфиров принял участие Рамиро Вальдес, ветеран кубинской революции и ближайший сподвижник братьев Кастро; вместе они призывали кубинцев сократить потребление электроэнергии, подтвердив таким образом «революционный пыл».

Маловероятно, что США смогут добиться смены режима на Кубе, считает Калашников. «Во-первых, Куба — это не Венесуэла. Во-вторых, хотя кубинская армия на сегодняшний день менее многочисленная, чем венесуэльская, она гораздо более боеспособная. Кроме того, кубинский народ не будет готов так же спокойно принять подобные нарушения международного права», — заявил эксперт.

При этом, продолжает Калашников, стоит учитывать, что администрация Трампа последовательно принимает достаточно эффективные меры по экономическому удушению острова в надежде, что кубинцы поднимутся и скинут правительство. «Однако и такое развитие событий маловероятно, несмотря на наличие протестного потенциала в стране. Кубинский народ в определенной степени выработал иммунитет к этому давлению и приспособился к тяжелым условиям жизни. Запросы у кубинцев не такие высокие, как в более благополучных странах региона. К тому же правительство делает все, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения: при всех сложностях никто не отменял бесплатную медицину и образование, продолжают действовать и льготы при оплате коммунальных услуг», — замечает эксперт.

Кубинское правительство одновременно ищет способы повысить эффективность своей системы хозяйствования. «В первую очередь власти пытаются обратиться к внутренним ресурсам, говоря о необходимости улучшения производственной дисциплины и повышении эффективности производства. Однако в отсутствие необходимых средств производства (семян, гербицидов, удобрений) очень трудно добиться повышения урожайности. Так что здесь возможности ограничены. И многое зависит от того, насколько партнеры Кубы, в первую очередь Китай, Россия и Вьетнам, смогут в этот трудный период ей помочь», — заключает Калашников.