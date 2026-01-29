 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Зеленский заявил о расчете Киева на паузу в ударах по энергетике

До этого Трамп заявил о соглашении с Путиным по «энергетическому перемирию». Киев узнал о плане из выступления президента США, подтверждения от Москвы еще не было

Киев рассчитывает на паузу в ударах по энергетике, заявил президент Украины Владимир Зеленский на фоне слов лидера США Дональда Трампа о согласии Москвы на его идею не наносить удары.

«Спасибо, Президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны», — написал Зеленский в соцсети Х.

29 января Трамп на совещании кабинета министров в Белом доме заявил, что попросил российского президента Владимира Путина остановить удары по Украине на неделю на фоне холодов. Путин, по его словам, согласился.

По информации Financial Times (FT), Киев узнал о просьбе Трампа к России временно прекратить удары по Украине из выступления республиканца. При этом от Москвы сигналов в Киеве не получали и поэтому не уверены, что «энергетическое перемирие» действительно наступит.

Кремль ответил на сообщения об «энергетическом перемирии» с Украиной
Политика
Дмитрий Песков

В январе в Абу-Даби прошли переговоры Москвы, Киева и Вашингтона «в максимально закрытом режиме». Стороны охарактеризовали их как «конструктивные». Новая встреча состоится 1 февраля.

FT ранее писала, что «энергетическое перемирие» могло быть одной из тем недавних трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Идея «энергетического перемирия» подразумевает мораторий на удары по энергообъектам. Весной 2025 года Россия уже объявляла о введении такого моратория: он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Запрет на атаки стал итогом переговоров Москвы и Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдает запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжают подвергаться ударам.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В январе 2026 года оборонное ведомство также отчитывалось о массированных ударах по украинской энергетике. На фоне этого Киев столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года. Около двух недель назад глава украинского Минэнерго Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Украина Дональд Трамп ОАЭ переговоры энергетика
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Хинштейн объявил о начале заливки фундамента третьего энергоблока АЭС
Общество
Кремль ответил на сообщения об «энергетическом перемирии» с Украиной
Политика
В Мурманске полностью восстановили энергоснабжение
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 17:41
NYP узнала об упоминании в иске к Пи Дидди его связи с убийством Шакура Общество, 23:55
Сможет ли Трамп сменить власть на Кубе с помощью нефтяной блокады Политика, 23:21
Зеленский заявил о расчете Киева на паузу в ударах по энергетике Политика, 23:08
Бондарчук выступил в защиту «Чебурашки» Технологии и медиа, 23:03
Умер работавший в «Ленкоме» режиссером Карим Юлдашев Общество, 22:53
На турецком НПЗ произошел взрыв Общество, 22:51
Reuters узнал о планах слияния SpaceX перед IPO с ИИ-стартапом Маска Бизнес, 22:19
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Аэропорт Геленджика ограничил полеты Политика, 22:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:09
Валиева справилась с четверным тулупом на тренировке Спорт, 22:05
Силуанов назвал проданный Домодедово хорошим активом для развития Бизнес, 21:55
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Лавров назвал неприемлемым для России перемирие, которого добивается Киев Политика, 21:45
CAS не стал рассматривать апелляцию Большунова на недопуск к Олимпиаде Спорт, 21:43