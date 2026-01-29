Зеленский заявил о расчете Киева на паузу в ударах по энергетике

До этого Трамп заявил о соглашении с Путиным по «энергетическому перемирию». Киев узнал о плане из выступления президента США, подтверждения от Москвы еще не было

Киев рассчитывает на паузу в ударах по энергетике, заявил президент Украины Владимир Зеленский на фоне слов лидера США Дональда Трампа о согласии Москвы на его идею не наносить удары.

«Спасибо, Президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны», — написал Зеленский в соцсети Х.

29 января Трамп на совещании кабинета министров в Белом доме заявил, что попросил российского президента Владимира Путина остановить удары по Украине на неделю на фоне холодов. Путин, по его словам, согласился.

По информации Financial Times (FT), Киев узнал о просьбе Трампа к России временно прекратить удары по Украине из выступления республиканца. При этом от Москвы сигналов в Киеве не получали и поэтому не уверены, что «энергетическое перемирие» действительно наступит.

В январе в Абу-Даби прошли переговоры Москвы, Киева и Вашингтона «в максимально закрытом режиме». Стороны охарактеризовали их как «конструктивные». Новая встреча состоится 1 февраля.

FT ранее писала, что «энергетическое перемирие» могло быть одной из тем недавних трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Идея «энергетического перемирия» подразумевает мораторий на удары по энергообъектам. Весной 2025 года Россия уже объявляла о введении такого моратория: он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Запрет на атаки стал итогом переговоров Москвы и Вашингтона. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдает запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжают подвергаться ударам.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В январе 2026 года оборонное ведомство также отчитывалось о массированных ударах по украинской энергетике. На фоне этого Киев столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года. Около двух недель назад глава украинского Минэнерго Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны.